Alba Carrillo acaba con su pasado y huye lejos muy bien acompañada

Alba Carrillo es uno de los rostros más perseguidos de la crónica social, especialmente desde que han confirmado las novedades sobre su vida. Curiosamente sus dos parejas más importantes han vuelto a encontrar el amor y todo el mundo quiere saber qué piensa ella. La modelo ha tenido ciertos conflictos con sus exnovios, pero ya forman parte del olvido y no quiere tener más problemas.

Alba Carrillo ha prometido que se alegra mucho de los últimos acontecimientos, ella está en otra etapa y no tiene interés en generar conflictos. Está estudiando su segunda carrera universitaria y su intención es dejar de comentar temas de corazón para seguir creciendo. Según ha contado, le encantaría formar parte de la mesa de debate que Sonsoles Ónega presenta en Ya es mediodía.

| Gtres

Alba ha acabado con su pasado conflictivo porque se ha dado cuenta de los beneficios de su nueva faceta profesional. Está mucho más relajada y el público le ha demostrado que estará a su lado pase lo que pase, por eso ha ganado tanta confianza. La prensa también tiene un buen concepto de ella porque siempre ha sido educada y nunca ha dado una mala respuesta.

Alba ha tomado una decisión: hacer las maletas y pasar una temporada en su pueblo para asimilar lo que está sucediendo. Lo ha hecho muy bien acompañada: su madre Lucía Pariente le acompañará en esta nueva aventura y ambas están ilusionadas. Quieren reformar un domicilio que tienen fuera de Madrid y han compartido sus planes con el público.

Carrillo ha publicado unas imágenes en su Instagram que demuestran el buen gusto de su madre, quien se está encargando de todo. Le ha dado buenos consejos para hacer ciertos cambios en la decoración de la vivienda y está quedando bastante bien. Los seguidores de la modelo le han recomendado que siga interesándose por el interiorismo, pues tiene mucho talento.

Alba Carrillo ha sufrido un golpe complicado

Alba es famosa porque en su momento triunfó encima de las mejores pasarelas, pero también por las relaciones sentimentales que ha tenido. Antes de trabajar en Telecinco circulaban muchos rumores, así que no tuvo más remedio que acudir a los platós para contar la verdad. En Sálvame insinuaron que Lucía Pariente era la responsable de sus fracasos amorosos, pero no es así.

| Telecinco

Carrillo disfruta de un gran vínculo con su madre y no está dispuesta a renunciar a ella, a pesar de que le genere ciertos problemas. El presentador Jorge Javier Vázquez ha situado a la pareja en su punto de mira, pero Alba no le tiene miedo. Recientemente ha sufrido un golpe muy duro y no tiene tiempo de perder sus fuerzas en luchar contra el líder de Sálvame.

La modelo ha tenido que despedirse de su abuela materna y ha escrito un mensaje muy emotivo en sus redes sociales. “Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho”.

La ex de Feliciano López ha vivido grandes momentos con su abuela en la casa del pueblo, esa que ahora está reformando. Quiere acabar con un pasado lleno de recuerdos para disfrutar de un presente plegado de esperanza.

Alba Carrillo vuelve a estar ilusionada

Alba ha sufrido muchos desengaños amorosos, pero todavía no se ha rendido y sigue haciendo grandes apuestas. El último mes ha estado muy ilusionada con dos proyectos personales: aprobar sus exámenes y reformar su vivienda. Lo ha hecho junto a su madre, la persona que más quiere.

Carrillo es consciente de que Lucía Pariente tiene problemas en Telecinco, de hecho ha denunciado a Jorge Javier Vázquez. El presentador no quiere saber nada de ninguna de las dos, incluso cree que es humillante compartir cadena con la modelo. Sin embargo, tendrá que lidiar con ella porque cada vez tiene más peso dentro de los medios de comunicación.