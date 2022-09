Alba Carrillo reaparece cambiada y confirma lo que temía la familia de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo se han declarado la guerra mutuamente y está claro que no va a parar. Lo de la modelo con el presentador viene ya de lejos. Tras varias idas y venidas, finalmente no están por la labor de enterrar el hacha de guerra.

La guerra lleva fraguándose desde hace ya bastante tiempo. Pero el punto de inflexión fue cuando la madre de Alba Carrillo decidió demandar al presentador por acoso. Denuncia de la que resultó finalmente absuelto, y presumió de ello en redes sociales.

Tras esto, el Jefe del cortijo llegó a un punto de no retorno. Y estalló la pasada tarde en Sálvame:

"Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola, la madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto", sentenciaba Jorge en tono muy enfadado.

"Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí?."

"Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre", ha apuntado.

La guerra entre Alba Carrillo y Jorge Javier es imparable

El presentador no ha dudado en reprochar la actitud de la modelo, pero también de los programas en los que colabora. El de badalona comentaba: "Yo no dejo que alguien hable así de Ana Rosa en mis programas, por ejemplo". De esta forma criticaba la forma en la que se permite que se hable de él de forma tan deliberada.

Pero Jorge, lejos de tranquilizarse, continuó echando leña al fuego y avivando las llamas:

"Que me dejéis en paz. Basta ya. Os he ganado. Desde que os conozco, os vengo soportando. Me montáis un pollo, luego llamada de perdón y lo acepto. Hasta que ya he dicho que 'hasta aquí'. Prefiero pagarte los 300 euros que te pagan para venir aquí para no tener que verte", sentenciaba de forma contundente.

Y es que el presentador lleva soportando los comentarios viperinos de Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente desde hace mucho. Ambas utilizan las redes sociales para atacarle sin piedad.

"Desde que os conozco os llevo soportando y esta es la secuencia de movimientos: me montáis un pollo, llamada pidiéndome perdón. Lo acepto. Me montáis otro pollo, llamada de perdón. Lo acepto. Así, así, así, reality tras reality. Así continuamente", relataba el presentador de Sálvame.

Tras unas semanas desaparecida de los platós de televisión, la revista Lecturas, publicaba que Alba Carrillo había sido despedida de Telecinco. Sin embargo, Alba decidió no pronunciarse al respecto y ni confirmó ni desmintió la noticia.

Alba Carrillo vuelve a los platós de televisión para disgusto de Jorge

Finalmente, todas las dudas sobre el futuro de Alba Carrillo en Telecinco han sido resueltas. La modelo ha reaparecido en el plató de Ya es verano, como colaboradora. Además lo ha hecho bastante cambiada, como han señalado algunos usuarios en las redes sociales.

La modelo volvía a comentar la actualidad de la crónica social, de una forma distinta. Mucho más relajada y tranquila. Quizás sea una manera de demostrar otra faceta diferente, y alejarse un poco de la polémica que lleva semanas arrastrando.

Así que la supuesta exclusiva de Lecturas ha resultado no ser cierta. Alba Carrillo sigue en Telecinco, y lo que está claro es que al presentador de Supervivientes no le va a hacer ninguna gracia.

