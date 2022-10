Alaska ya no se calla, habla de la infidelidad y manda un aviso importante

Alaska es una mujer rompedora que no tiene tapujos a la hora de opinar sobre los temas candentes del mundo de los famosos. Uno de los asuntos que más minutos ha llenado en los programas de televisión ha sido la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La marquesa de Griñón y el joven empresario madrileño veían cómo sus vidas cambiaban en cuestión de segundos. Concretamente, los segundos que dura el vídeo en el que Onieva le fue infiel a Tamara Falcó hace unas semanas en un festival celebrado en Nevada (Estados Unidos).

Alaska pone el grito en el cielo tras ver el tremendo acoso

Lo cierto es que mucha gente ha opinado de la postura que ha tomado Tamara Falcó. Una deslealtad que le ha dejado muy tocada, pero no hundida.

El caso es que desde hace unos días, ha surgido una corriente que intenta afear el derribo mediático que está sufriendo la familia de Íñigo Onieva. Y es que el joven lleva escondido más de una semana desde que confesase la infidelidad que cometió y que ha dado un vuelco a su vida.

Si hace unas horas era Susanna Griso la que ponía el foco en la persecución exagerada que se le está propinando a los Onieva, Alaska también ha ido por esa línea. No se ha cortado a la hora de opinar sobre un tema del que toda España habla desde hace días.

Como apuntaba ayer Susana Griso de Espejo público, Alaska tiene claro que ese problema de infidelidad debe quedarse en un ámbito estrictamente privado.

La férrea defensa de Alaska al infiel más famoso de España

La cantante no está de acuerdo con que se machaque de la forma que se está haciendo al joven por errar de esa manera tan grosera. Y todo a pocos meses de que se produjese su ya cancelado enlace matrimonial con la hija de Isabel Preysler.

"Tamara tiene todo el derecho a decir que se siente engañada porque lo ha estado, ¿pero los demás no?", afirma, mientras apunta que toda esta polémica "es solo cosa de Tamara. Vamos a ver, ¿ahora Íñigo es el 'degollador de Boston' o 'Jack, el destripador'? No", añade.

Además, Mario Vaquerizo, el esposo de la icónica cantante, no se moja demasiado sobre este punto concreto. "Yo no soy de nadie, soy del amor. Yo quiero que a todo el mundo le vaya bien, pero también cuando las parejas o el amor desaparece, hay que dejarlo", opina.

El marido de Alaska no se sitúa en la misma línea de Alaska

Desde que saltó la noticia, Onieva no ha dado señales de vida y eso es algo que no agrada demasiado al cantante de Nancys Rubias.

Así, valora más positivamente lo que ha decidido Falcó, dar la cara. "El día que me separe, yo lo diré. Si me hubiera pasado eso, no me habría escondido", ha dicho Mario.

Además, este deja claro que mantiene una bonita amistad con Tamara, aunque sostiene que le caen bien los dos. "Debemos aprender que las rupturas no son fáciles para ninguna de las partes, y más con la proyección que ellos tienen", apunta el cantante.

Alaska también ha expresado que admira a Falcó "desde que era pequeñita". Asimismo, remarca que para ella la fidelidad es algo crucial en una relación.

"He perdonado infidelidades en relaciones anteriores y no conduce a nada porque al final siempre estás con la mosca detrás de la oreja", cuenta. Eso sí, expone que todo cambia según la edad y que "cuando tienes 20, 25, 30, 35, no lo ves así".