Aitor Senar, el marido de Emma García que ya ha recibido el mensaje del divorcio

Aitor Senar, el marido de Emma García, se ha quedado sin palabras al recibir el mensaje que menos esperaba. Y es que, tras varios meses de rumores, todo apunta a que el divorcio ya es un hecho.

Después de una larga temporada alejada de la pequeña pantalla tras la cancelación de Viva la vida, esta conocida presentadora de Telecinco ha regresado a la cadena de la mano de Fiesta, el nuevo formato de Mediaset España.

Este programa de fin de semana ha llegado para ocupar la franja horaria de las tardes y, al igual que su predecesor, va a tratar los temas más importantes de la actualidad social de nuestro país.

| Europa Press

Desde su estreno, uno de los temas más comentados por la mujer de Aitor Senar y el resto de colaboradoras ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón y Ortega Cano.

Y es que, desde que la modista decidió hacer las maletas a principios de verano y desaparecer del mapa, no se habla de otra cosa.

Ahora, Aitor Senar se ha quedado muy preocupado con las últimas novedades acerca de este inminente divorcio. Y es que todo apunta a que la pareja ya ha dado el primer paso para separar sus vidas para siempre.

Aitor Senar no da crédito a lo que acaba de escuchar

Aitor Senar se ha quedado en shock al conocer la última información que ha dado Paloma García-Pelayo. Y es que, a pesar de que tanto Ana María como el diestro han asegurado que, por ahora, van a seguir juntos por el bien de su hijo en común, todo apunta a que la cordialidad entre ellos está a punto de finalizar.

El pasado viernes 7 de octubre, la periodista aseguró en el Club social de El programa de AR que el torero ya se habría puesto en contacto con sus abogados para comenzar con los trámites de separación. "Él se ha puesto en contacto con un despacho muy conocido especializado en matrimonial".

| Mediaset

Tras estas polémicas declaraciones, ha sido la propia diseñadora de moda la que se ha pronunciado al respecto. Este domingo 9 de octubre, el programa Fiesta tuvo la oportunidad de contar con la presencia de la exsuperviviente.

Y, como era de esperar, la mujer de Aitor Senar aprovechó la ocasión para preguntarle directamente sobre el tema. Y es que, después de todas las contradicciones que se han producido en los últimos días, tanto Emma como la propia Ana María tienen "muchas dudas".

"¿Tú no tenías ni idea de lo que ha contado Paloma García-Pelayo?", le preguntó la comunicadora a su compañera de plató, después de asegurar que esta periodista siempre tiene muy buena información y muy bien contrastada.

"A mí eso no me ha llegado, no me ha llegado esa información ni me han presentado nada", aseguró muy segura Aldón. "Lo mismo ella tiene más información que yo".

Justo después de confirmar que no tenía ni idea de los pasos que estaba dando su todavía marido, la tertuliana le confesó a la mujer de Aitor Senar que sí le había llegado una información a sus oídos.

| Trendings

"A mí lo que me llegó, y le doy toda la veracidad del mundo, es que hay una abogada y no es su abogado de confianza", apuntó a continuación, antes de asegurar que "esa información de Paloma no me pilla por sorpresa".

"A mí esta información me llega del exterior. Él a mí no me ha dicho nada de este tema", aclaró la compañera de Emma, mientras que apuntaba que era un dato que le había llegado a través de su entorno.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Le doy la razón a Paloma, pero insisto en que mi marido a mí aún no me ha presentado nada", recalcó Ana María, dejando a la mujer de Aitor Senar sin palabras. "Entiendo que lo haya hecho. No me parece nada extraordinario".