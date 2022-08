Aída Nízar reaparece muy cambiada para anunciar que le han obligado a pedir ayuda

Aída Nízar ha regresado a nuestras vidas y por la puerta grande. Después de mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla, esta concursante de realities se ha visto obligada a pedir ayuda tras hacerse pública la última polémica en la que se ha visto envuelta.

Desde que apareció por primera vez en Gran hermano, esta empresaria se ha convertido en uno de los personajes más odiados dentro de la pequeña pantalla. Y es que, su peculiar forma de ser y su poco tacto a la hora de decir las cosas no le han permitido encajar en este mundo.

Ahora, Aída Nízar se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas al anunciar que está a punto de presentar una querella contra Telecinco, Mediaset y la productora La Fábrica de la tele.

Y es que, después de saberse que es una de las víctimas de 'Operación Luna', más conocida como 'Operación Deluxe', Aída Nízar acaba de comenzar una nueva guerra contra estas empresas audiovisuales.

Aída Nízar va a por todas

Aída Nízar siempre se ha mostrado como una mujer fuerte que no le teme a nada ni a nadie. Por eso no está dispuesta a que se le cuestione ni personal ni profesionalmente. "Voy a por ellos, no van a seguir dañando mi honor".

La empresaria acaba de anunciar que ha presentado en el juzgado de primera instancia de Madrid un escrito de conciliación, previo una querella penal, por un supuesto "delito contra el honor".

Según la televisiva, se ha sentido atacada tanto por la empresa de Paolo Vasile como por Telecinco y La Fábrica de la tele, ya que asegura que han dado información falsa sobre su actividad empresarial.

Tal y como se puede ver en este documento previo, existen unos emails enviados por el despacho de abogados de Aída Nízar en el que se les pide una rectificación, pero "fueron ignorados".

"En los días pasados y en el programa Socialité, así como las redes sociales de su cadena, se han dado una serie de 'informaciones falsas' respecto a una supuesta actividad empresarial fraudulentamente dirigida por mi cliente como supuesta titular de una empresa de reformas", han asegurado.

Durante una de las emisiones de este programa de Telecinco se mostró un perfil de Twitter que se le atribuyó a Aída Nízar y a su supuesto negocio.

Un perfil que, según Aída Nízar, fue "inventado y creado por los propios demandados al objeto de dotar de credibilidad las noticias que, en ese momento, se estaban publicando tanto en los programas de la cadena, como en sus redes sociales".

Para dar credibilidad a la información, este programa de La fábrica de la tele hizo referencia a unas declaraciones que habría hecho su madre, María Ángeles Delgado, en relación con este tema.

Aunque este punto también ha sido totalmente desmentido por el equipo de abogados de Aída Nízar, ya que aseguran que es imposible que a esta mujer le hayan podido preguntar por el tema.

"La supuesta entrevista mantenida con María Ángeles Delgado es falsa, puesto que, en estos momentos, ni siquiera se encuentra en España, siendo rotundamente falso que se le haya entrevistado, en relación con la noticia indicada".

En este acuerdo de conciliación, la demandante reitera que "todas las informaciones publicadas y emitidas en los programas de Telecinco, pertenecientes a Mediaset y producidos por La Fábrica de la Tele, en relación con una presunta actividad empresarial fraudulenta de Aída Nízar es total y absolutamente falsa".

