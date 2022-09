Agustín Etienne, novio de Olga Moreno, sabe que no confía en él tras 20 años juntos

Agustín Etienne se ha convertido en el hombre del que más se habla en la prensa rosa en los últimos días. El motivo es que ha salido a la luz que, además de su representante, es la actual pareja de Olga Moreno. Ha sido el paño de lágrimas tras la separación de Antonio David y la exsuperviviente, y esto ha acabado desembocando en el nacimiento del amor.

Unos dos meses parece que llevan saliendo y así lo ha confirmado Belén Esteban, a la que él también representó hace tiempo. Colaboradora que lo ha puesto en entredicho. Lo ha hecho dejando de manifiesto que ya no la lleva porque ha perdido la confianza en su labor.

Agustín Etienne y su historia de amor con Olga Moreno

El representante argentino se dio a conocer públicamente hace tiempo cuando comenzó a ejercer como mánager de Belén Esteban. Él ocupó el lugar que antes había desempeñado Toño Sanchís y esto le dio popularidad y prestigio. De ahí que se convirtiera en el representante también de Antonio David, Rocío Flores y Olga.

A las dos últimas famosas citadas les sigue llevando sus respectivas carreras y con la sevillana parece que la cosa ha ido a más. Han rebasado la barrera profesional para adentrarse en la sentimental e iniciar una relación que fue anunciada el fin de semana en Ya es verano. El encargado de desvelarla fue el fotógrafo Sergio Garrido.

| Europa Press

Los dos, por el momento, prefieren mantenerse en silencio y no confirmar ni desmentir su romance. Pero ya hay varias pistas que indican que el noviazgo es real. Entre ellas que Agustín fue el encargado de consolarla tras su ruptura matrimonial.

De igual modo, está el hecho de que se han dejado ver mucho juntos y también que, incluso, han compartido techo. Supuestamente, en los dos últimos viajes que ella ha hecho a Madrid, pues vive en Málaga, se ha quedado a dormir en casa de él.

Según el mencionado colaborador de Ya es verano, la malagueña está muy ilusionada y feliz con él. Eso sí, no quiere que se estropee la relación y apuestan por mantenerla alejada del foco mediático.

Agustín Etienne ve confirmarse su nueva pareja y es puesto en el punto de mira

El ex de Arancha de Benito ha visto que Belén Esteban ha confirmado su noviazgo con Moreno. Lo ha hecho en Sálvame de esta manera: “Dos personas cercanas a Olga me lo han contado. No sé si están ahora o no, pero a mí me han contado que sí”.

Unas palabras que han sido aprovechadas por sus compañeros para preguntarle el porqué Agustín ya no es su representante. La colaboradora ha dicho: “No voy a hablar de él porque ha estado casi 20 años a mi lado y le he querido muchísimo. Sucedieron una serie de cosas y no es el que yo conocí hace años”.

“En la vida me ha quitado nada, pero había cosas que no me gustaban. Había gente que estaba con él que no me gustaba”. A lo que ha añadido: “Creo que la fama le deslumbró”.

| GTRES

Etienne, de esta manera, ha sido puesto en la 'picota' por la de San Blas, que ha confirmado la relación que él mantiene con Moreno. Una relación de la que también ha hablado Marta López, amiga de la sevillana. Ella ha dicho que no sabe si el representante y Moreno están juntos.

Asimismo, ha añadido: “Hace dos meses me dijo que no estaba con él. Cuando el domingo volvió a salir la información, le mandé un mensaje para preguntarle y me contestó que no iba a entrar en nada de esto”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón