Agustín Etienne descubre dónde y cómo está la hija de Olga Moreno desde que sabe todo

Agustín Etienne se ha convertido en la noticia del momento. Y no porque lo haya ido buscando, sino porque la vida a veces te pone en tesituras que tú mismo no has pedido. Eso le ha pasado al representante de famosos.

Y es que el amor ha florecido entre Agustín y una de sus clientes: Olga Moreno. Desde hace meses que se les relaciona. Se han dejado ver juntos por las calles de Madrid e incluso en prensa, pero ninguno jamás ha dicho nada sobre su relación.

Sin embargo, fue Belén Esteban quien confirmaba lo que nadie quería decir. Una de las amigas de Olga Moreno se le fue la lengua con la colaboradora de Sálvame. Y, como era de esperar, la 'princesa del pueblo' lo largó todo en el programa de las tardes de Telecinco.

Agustín Etienne y Olga Moreno llevan saliendo desde hace meses. Parece que todo marcha sobre ruedas y que el representante ha encajado bastante bien en la vida de la ganadora de Supervivientes.

Hay que recordar que Olga es la ex de Antonio David Flores, con quien tuvo una hija, Lola, allá por el 2012. Y es que Lola en estos momentos se encuentra con su madre y la familia de ella celebrando el 47 cumpleaños de la sevillana.

Parece que la hija de Olga ha encajado muy bien la noticia del nuevo amor de su madre. La pequeña se encuentra ilusionada por esta nueva etapa. Y todo apunta que Agustín se encuentra muy cómodo con la hija de su, ahora sí, novia.

Agustín Etienne lo lleva todo en la intimidad

La pareja parece ser reacia a llevar su relación en público. Aunque se han dejado ver alguna vez, los tortolitos prefieren dejarlo todo para la intimidad. Habrán aprendido que siendo figuras conocidas como ellos, todo lo que sea privado, mejor dejarlo así: privado.

De hecho, se ha sabido que Agustín Etienne incluso ha escondido esta relación a sus amigos. Ni su círculo más cercano ha sabido nada hasta que lo publicasen ellos.

Y es que ha sido a través de la revista Semana donde Olga Moreno ha ofrecido la exclusiva hablando de su relación. Esa misma portada es la que ha compartido a través de su perfil de Instagram, donde ha recibido un comentario de lo más llamativo.

Agustín Etienne le manifestaba así: "Eres una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. ¡Gracias por mirarme como me miras!"

Este detalle no ha dejado indiferente a nadie. Tanto sus fans se han ablandado por la química y el romance que ambos están viviendo, como sus haters. Aunque estos últimos piensan que todo se trata de un montaje.

Agustín Etienne es algo más para la familia de los Flores. El empresario llevaba una larga cartera de famosos, entre ellos Belén Esteban. Y es que Agustín también representaba a todos los Flores.

Por su parte, Olga Moreno, en la entrevista para la revista anteriormente mencionada, se abría en canal para hablar sobre el estado de su relación.

"Vuelvo a tener ilusión, es el hombre que toda mujer querría a su lado y estoy tremendamente feliz", decía.

Además ha contado que la relación con Agustín surgió por el apoyo que se brindaban tras la ruptura de ella con Antonio David. "No cambiaría este momento que estoy viviendo por nada del mundo", manifestaba.

"Agustín es un 10. Ha sido una persona fundamental, un pilar para mí. Me encanta cómo es, su forma de ser y su manera de tratarme", mencionaba muy enamorada.