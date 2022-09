Agustín Etienne asume que ella ya no le quiere porque se ha dado cuenta de cómo es

Agustín Etienne va a empezar a saber lo que se siente cuando la prensa te persigue. El representante de famosos siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. Por un lado, ha estado siempre encantado de estar al lado de los famosos de este país y por el otro, ha optado por mantener ese anonimato tranquilo.

Etienne trabajó durante muchos años al lado de Toño Sanchís. Toño vio como su imperio se desmoronaba cuando Belén Esteban se recuperó de sus adicciones y empezó a ser consciente de lo que pasaba con sus finanzas.

Aquello supuso una tormentosa ruptura en la que Belén denunció a Toño y le ganó en los tribunales. Todavía le debe más de 400 000 euros según la de Paracuellos. Tras aquel turbio episodio, Agustín se quedaba sin trabajo por lo que 'la princesa del pueblo' le ofreció trabajar con ella.

Varios años han estado juntos hasta que la relación terminó y Belén decidió cortar la relación. Luego Agustín, hábil y bueno en su trabajo, se enroló al clan Flores-Moreno y con ellos se ha vuelto a hacer de oro.

La relación con Olga Moreno ha dado un paso más allá y ha pasado a ser sentimental. La noticia que ha sorprendido a todo el mundo le llegó a Belén hace un par de meses, pero ella, discreta como suele ser, no dijo ni mu.

Ahora que ya es un rumor atronador, Belén ha confirmado que buenas fuentes ya se lo dijeron: Agustín y Olga están juntos, algo de lo que se alegra, pese a que su relación con Agustín es actualmente inexistente.

¿Qué pasó entre Agustín Etienne y Belén para que rompieran el trato pese a haber sido "familia", según la colaboradora?

Agustín Etienne y las "cosas" que sucedieron

Agustín Etienne ha tenido una relación muy estrecha con Belén Esteban. Ella misma contaba que "ha estado 20 años a mi lado, le he querido mucho no, muchísimo, tanto yo como mi familia, pero sucedieron una serie de cosas.

No es el Agustín que yo conocía hace tantos años. Había cosas que para mí no me gestionaba bien", explicaba ella en Sálvame.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La buena relación entre Agustín y la de Paracuellos se alargó hasta el año pasado. "Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle y entonces le dije que se viniera a trabajar conmigo, con esto te lo digo todo".

En estos momentos no se hablan, la relación está muerta, pero tienen muchos contactos en común, por lo que la información entre ellos sigue fluyendo. Este es el motivo por el que Belén sabía hace dos meses de la historia de amor entre Agustín y Olga.

Por ahora no se han dado más detalles, pero Belén sí ha querido dejar clara una cosa. "A mi Agustín no me ha quitado nada en la vida. Había cosas que no me gustaban y cosas que yo veía que no me gustaban, no hacia mí, hacia otra gente".

Agustín Etienne por su parte, nunca ha hablado de este tema y probablemente jamás lo haga. Sabe que tiene bastante que perder, dada la proyección y potencia mediática de la madre de Andrea Janeiro.

| Mediaset

Ahora mismo están siguiendo sus pasos los paparazzi. Unas fotos que confirmen el romance entre él y Olga valdrían bastante dinero. Se especula también con la posibilidad de que ya tengan vendida una exclusiva de su relación.

Las amistades cercanas a la pareja están desconcertadas. Sí han observado algún cambio en ellos durante las últimas semanas. Así pues, de desmentir rotundamente la información, ahora marean la perdiz.

Parece que Agustín, lo último que ha dicho al respecto a alguien de confianza es que "si hay algo entre Olga Moreno y yo, queda entre nosotros"