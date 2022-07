Adriana Abenia habla de su nuevo embarazo y el padre del bebé da todo por perdido

Adriana Abenia saltó a la fama como reportera de Sálvame hace más de una década. Tras un tiempo en el espacio de Telecinco, la aragonesa se apartó de la televisión, aunque le ha picado el gusanillo y su vuelta será inminente. Solo pudimos verla desde 2011 en Amigas y conocidas, Mira quien baila o Hazte un selfi.

En el terreno personal, Adriana Abenia está pletórica con su marido Sergio Abad. Lleva 15 años con él y fruto de su amor nació su hija Luna, quien este domingo cumplía cuatro años.

Su pequeña le da la felicidad absoluta tal y como vemos reflejado en su cuenta de Instagram. En las últimas horas, la televisiva ha hablado de su vida más personal y del proyecto que tiene entre manos en Telemadrid.

| Europa Press

La maña ya se prepara para presentar Callejeando junto a Óscar Martínez y Luis Muñoz, donde podremos conocer los secretos de la capital española. Por si fuera poco, en Antena 3, la podemos ver junto a Roberto Brasero, en su espacio semanal Mundo Brasero.

Adriana es feliz junto a su marido y a su hija Luna

La presentadora ha evolucionado en los últimos años. Ahora es toda una profesional de la televisión, algo alejada del personaje que tenía en Sálvame de sus inicios.

Adriana cuenta, en una revista del corazón, que "soy muy parecida a lo que ves delante. Hace años, tiraba más de personaje delante de cámara, lo hacía para protegerme. Ahora soy solo yo, cierto es que adaptas tu manera de comunicar a las necesidades de cada programa", confiesa.

| Instagram

"Hay veces que te piden espontaneidad y diversión, otras seriedad, estar sujeta a un cue o tratar a la audiencia de usted. En mi día a día, sigo siendo la chica caótica, sencilla y risueña de antes de meterme en todo este 'fregao'. Es mi victoria llevarme bien conmigo misma y reconocerme a diario, pese a todo lo que ha cambiado mi vida", explicaba esta misma semana.

El marido de Adriana Abenia ya sabe que no habrá embarazo

Sobre su primera experiencia como madre, Adriana reconoce que "me ha hecho ver que soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Ser mamá me ha enseñado a amar de una manera incondicional y ha ordenado mis prioridades, además valoro mucho más el tiempo", ha expuesto.

"También he aprendido que la autoridad no es en absoluto necesaria para criar a un niño. Y que hablarles con cariño como si fueran adultos es la mejor opción para su aprendizaje, para que confíen en sí mismos y se sientan queridos. Por otro lado, de cara a la galería, me ha hecho mucho más creíble", desvelaba la simpática televisiva.

| Europa Press

Eso sí, la ex de Sálvame ha dejado claro que no tiene pensado volver a quedarse embarazada, a pesar de que aún es muy joven. "No creo que repita, la verdad. Luna ha sido una suerte de niña y será la única heredera (risas)", admitía.

"No tengo miedo a envejecer"

En otro orden de cosas, y hablando de todo un poco sobre la vida y el envejecimiento, Abenia ha confesado lo que muchas personas llegan a temer en su vida.

"No tengo miedo a envejecer por fuera, pero sí por dentro. Temo ese momento en que la batería empieza a fallar y comienzas a perder visión, a oír mal o a levantarte del sillón por fases". Así de rotunda ha estado la que fuera reportera de Telecinco en su charla con Diez Minutos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón