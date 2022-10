Adiós a Jesús Candel, 'Spiriman', el médico que dijo: 'El que quiere se cura de cáncer

En el día de hoy, 14 de octubre, se ha conocido la trágica noticia del fallecimiento de Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman'. El granadino perdía la vida ayer con la edad de 46 años debido al cáncer de pulmón que padecía desde el año 2020.

El doctor de urgencias se dio a conocer en 2017 por su protesta contra los recortes en la sanidad pública de Andalucía. Asimismo, las manifestaciones que organizaba frente al hospital de Granada, en el que ejercía de médico interino, se hicieron rápidamente virales porque él mismo subía sus vídeos en redes sociales.

No solo Jesús Candel saltó a la fama por su enorme voluntad a la hora de defender a capa y a espada una mejor sanidad pública andaluza, sino también por otros motivos. Y es que a lo largo de estos años, 'Spiriman' fue protagonizando varias polémicas que dieron mucho de que hablar.

Las controvertidas palabras de 'Spiriman'

Fue en el año 2017 cuando Jesús Candel, 'Spiriman', se hizo un hueco en todos los medios de comunicación. Su protesta a favor de mejorar la sanidad pública andaluza fue un gesto muy aplaudido, que fue lo que provocó que el nombre del doctor empezara a sonar con fuerza.

Por aquel entonces, los recortes sanitarios fueron llevados a cabo por el Gobierno de Susana Díaz, decisión que motivó a que el granadino cargase, en más de una ocasión, duramente contra ella. Sin embargo, sus críticas fueron más allá cuando la política empezó a recibir insultos e injurias por parte del doctor.

Unas ofensas que publicó en redes sociales y que provocó que fuera condenado a pagar una multa de 6480 euros por un delito de injurias hacia la expresidenta. En la misma sentencia, también fue condenado por el mismo delito contra el viceconsejero de Salud Martín Blanco, del que tuvo que indemnizar un total de 2500 euros a ambos.

Eso sí, 'Spiriman' tampoco dudó en denunciar a la socialista. No obstante, su demanda no fue procesada porque la Justicia determinó que no había signos de delito suficientes contra la política.

Pero, sin duda alguna, la polémica más fuerte que protagonizó fue cuando dio una serie de declaraciones sobre el cáncer. "El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere", decía en redes sociales.

"La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. El que no quiere, no lo consigue". Desde luego, unas palabras que tuvieron mucho impacto y del que se llevó una gran parte de críticas.

De hecho, tanta controversia generaron sus palabras que incluso Twitter le suspendió la cuenta debido a la gran cantidad de denuncias que recibió. Siguiendo esta misma línea, 'Spiriman' también se encontró en el ojo del huracán por unas fuertes declaraciones que dio respecto a la COVID-19.

Según expresó el médico de urgencias, el coronavirus se trataba de un "virus de pacotilla con un marketing político brutal". Por lo que dejaba claro su postura negacionista respecto a este asunto.

La emotiva despedida de 'Spiriman'

No cabe duda de que la trágica noticia del fallecimiento de Jesús Candel ha conmovido a la mayoría de usuarios de nuestro país. Pero lo cierto es que hace unas semanas, nadie se esperaba que el granadino fuera a perder la vida tan pronto. Y es que el doctor publicaba una imagen en Instagram en el que decía que se encontraba optimista por su estado de salud.

"Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchas cosas que le agradasen", empezaba escribiendo. "Solo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí".

