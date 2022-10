Adela González vuelve a casa asustada y le confiesa a su marido lo que acaba de pasar

Adela González es una periodista todoterreno que hace unos meses desembarcó en el proyecto profesional más ambicioso y diferente a los que había experimentado en su extensa carrera.

Adela González llegó a La Fábrica de la Tele algo descolocada, pero con el paso del tiempo se hizo a su nuevo trabajo.

Se empezó a mover como pez en el agua gracias a los consejos de Jorge Javier Vázquez y del resto de colaboradores.

Ahora es una más del mundo Sálvame y sabe que cada día le esperan numerosas sorpresas en pleno directo. Y también revelaciones no demasiado agradables sobre las enemistades entre sus propios compañeros.

Adela González sabe que hay un problema entre ellos difícil de solucionar

Esto es lo que sucedió este martes en el plató de Telecinco, cuando Kiko Hernández sorprendió a propios y extraños. Lo hizo al desvelar que su amistad con una de las colaboradoras más veteranas de la televisión se ha resquebrajado en los últimos tiempos.

Una amistad que está herida desde hace un año. Kiko ha sido sincero y no ha escondido que su relación con Marta López se ha venido a menos.

| Telecinco

El tertuliano ha dejado impactada a Adela González tras referirse a la que fuera su gran amiga. Y todo después de que esta se quedase descolocada al no conocer apenas esa supuesta relación de Kiko con Fran Antón.

Adela González asiste a la confirmación de la pérdida de amistad

Además, Marta López desvelaba en directo que no tenía ni idea de que el colaborador había mantenido una relación con otras dos personas en estos últimos años. Kiko, que estaba presente en el plató escuchando a la citada colaboradora, no podía aguantarse y le ha espetado un "Qué bonito lo de Marta".

| Telecinco

Lo cierto es que ha sido el propio colaborador el que ha reconocido que desde hace tiempo ya no hablan de temas personales. Y no ha tenido más remedio que confirmar que su amistad con ella ya no es lo que era.

"Tú eres amigo de Marta López", le decía Jorge Javier, pero Kiko rechazaba sus palabras. "Ahora mismo yo creo que no. Marta, ayer no contó del todo la verdad, hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella", confesaba el colaborador.

Segundos más tarde, Jorge Javier le preguntaba el motivo y el tertuliano madrileño confesaba que "había una ruptura".

| Mediaset

Tras exponer esta bomba que nadie se esperaba, el madrileño ponía fecha al momento en el que su amistad varió y fue cuando ella entró en Supervivientes. Le llamó para que le preparase para el reality y que le diera consejos.

El motivo del distanciamiento entre dos pesos pesados del programa

El protagonista contaba que le aconsejo que no le 'lamiese el culo' a Olga en el concurso por qué ella ya estaba con la docuserie de Rocío Carrasco.

Como ha desvelado el compañero de Adela González, que Marta se erigiera en la gran amiga de Olga Moreno y la defendiese tanto, tuvo que ver en el empeoramiento de la relación.

Además, tras regresar de Honduras, este vio que ambos mantenían posiciones muy diferentes, ya que Hernández defendía a ultranza a Rocío Carrasco y ella hacía lo propio con Olga.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Antes de finalizar, Kiko Hernández deslizaba una frase que dejaba sin palabras al resto de colaboradores. Zanjaba el asunto reconociendo que ella tampoco le dice con quien está ni él le quiere preguntar. Incluso afirmaba que si ella le preguntase por sus parejas, la mandaría a la mierda.