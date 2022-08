Adela González, a punto de quedarse sola después de ampliar la familia sin avisar

Adela González se siente cada día más cómoda en este barco de la locura televisiva que es Sálvame. Su fichaje fue el más sorprendente y más para un puesto de tanta responsabilidad como es el de presentadora.

La vasca ha demostrado cintura y saber hacer bien las cosas, adaptándose a cada cambio que le han propuesto. Si algo hay que hacer para durar en Sálvame es tener una capacidad de adaptación notable, nada de sentido del ridículo y evitar guerras innecesarias.

Adela ha presentado en solitario, ha copresentado con Jorge Javier, Terelu o Patiño, ha cantado, bailado y ha hecho todo lo que le han pedido. Tiene, no obstante, la capacidad de seguir muy bien el juego, dándole esta pátina de rigor y de credibilidad al formato más estridente de Telecinco.

Cuando ha habido un atisbo de conflicto (con Víctor Sandoval, no hace mucho) Adela ha tenido la actitud correcta. No ha querido llevarlo por el terreno personal. Es la forma de no quemarse en un programa que quema y de no acabar como Paz Padilla, en una onda paralela a la del meollo de las tramas.

Hecha esta previa para demostrar que Adela lo hace muy bien, vamos al lío. Y el lío pasa por uno de los colaboradores más controvertidos de la televisión.

Adela González recibe serias advertencias sobre lo que pasará en su plató

Adela González se ha encontrado con que Sálvame ha hecho un nuevo fichaje. Se anunciaba sin avisar, con la persona que participará a partir de ahora en el programa dentro de una caja de cartón, en plató.

Uno a uno, los colaboradores habituales iban descubriendo de quién se trataba y las reacciones no se hacían esperar.

"Carga peligrosa" o "colaborador peligrosos" han sido algunos de los calificativos que le han dado. María Patiño fue más explícita y le hizo una seria advertencia a Adela. "En cuanto entre a plató solo se va a quedar Adela".

Y es que González es 'nueva' en esto y no está demasiado al tanto de qué pie cojea cada uno. Sin duda, la persona que estaba a punto de conocer ha tenido serios enfrentamientos con el programa de La Fábrica de la Tele.

Le acusaron en su momento de mentiroso y de manipulador, destapando sus supuestos fraudes económicos e invenciones sobre su currículum. De hecho, es uno de los 'periodistas' (sin título) que menos credibilidad tienen, una vez se puso de manifiesto su capacidad para fabular y exagerar las cosas.

Aun así, no se puede negar su capacidad de conseguir buenas fuentes y contactos y de obtener informaciones que ni la vieja del visillo obtendría. Además, el nuevo colaborador de Sálvame llegaba con información fresca debajo del brazo sobre el tema estrella del momento: el divorcio de Ortega Cano.

Adela González conoció personalmente a su nuevo compañero, José Antonio Avilés.

Adela, prudente con el ímpetu y el egocentrismo de Avilés

Adela, prudente como es, ha dejado que fuera la copresentadora, María Patiño, la que llevara el peso del programa y así valorar al nuevo colaborador. Patiño, vieja conocida del cordobés, le iba frenando, matizando y parando los pies.

Le advirtió varias veces de que se relajara y no monopolizara el espacio. "Emma García ha tenido mucha paciencia contigo, yo no tengo paciencia. Un beso, Emma", le espetaba.

Ahora María tendrá que desbloquear a Avilés de su teléfono móvil. Cortó todo tipo de comunicación con él a raíz de varias discusiones cuando él salió de Supervivientes.

Ahora Avilés se incorpora al elenco de Sálvame, tras quedarse en paro y promete dramas y comedias en el vespertino de Telecinco. Adela González tendrá que aprender a lidiar con él y ya se ha puesto manos a la obra para conseguirlo.