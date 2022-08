Adela González sabe que el médico se ha preocupado y le ha obligado a dejarlo

Adela González está triunfando como presentadora de Sálvame, uno de los programas que está triunfando este verano en Telecinco. Parecía imposible que el espacio vespertino remontase como lo ha hecho a principios de año, cuando muchos pedían ya su retirada definitiva de la parrilla.

Los nervios eran evidentes y empezaron los primeros cambios y despidos. Carlota Corredera, David Valldeperas o Paz Padilla recibían su finiquito en un intento desesperado de dar un nuevo aire en el programa.

Muchos colaboradores ya se veían en la calle por lo que el pánico empezó a cundir. Sin embargo, algo cambió y Valldeperas recuperaba su trono de director a las pocas semanas. Se optaba por una especie de presentación colegiada en la que Adela comparte protagonismo con Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Terelu Campos.

Todos empezaron a remar a favor del nuevo proyecto y los resultados no se han hecho esperar. Sálvame aguanta cada tarde el tipo y si el tema de actualidad es lo suficientemente atractivo, arroja buenos datos.

Adela González se ha convertido en uno de los revulsivos que necesitaba el programa. Profesional, simpática, pero seria y creíble, ha cogido rápidamente el tono del espacio y ha entrado en el juego que requiere un formato tan canalla.

Adela sabe cuándo puede hacer broma y cuándo no. Tras el susto con la caída de Belén Esteban o de Chelo García Cortés, cualquier tema de salud se trata con algo de miedo. Así pues, lo que ha pasado recientemente en Sálvame ha obligado a Adela a parar el programa por prescripción médica

Adela para el directo ante la dolencia inesperada

Adela González estaba conduciendo de forma normal el programa cuando de repente una situación alteraba el caos habitual. Uno de los colaboradores se veía obligado a abandonar el plató y a visitar los servicios médicos de Mediaset.

Rápidamente cundía el pánico y las cámaras se desplazaban hasta la consulta del doctor. De allí salía serio José Antonio Canales Rivera.

Adela, visiblemente nerviosa, contactaba con Nuria Marín para saber qué estaba pasando. "Pregúntale si tiene que ver con el Camino de Santiago que ha hecho", decía Adela.

| Mediaset

"De repente, se me han taponado los oídos, los dos. Ha llegado un momento en que me dolía un poco la cabeza y he decidido venir la médico". Al parecer el torero retirado se ha mareado.

"Ni me enteraba, es más a Belén le he preguntado un momento: ¿se me oye cuando hablo?"

Adela no daba crédito a lo que estaba pasando. "Tú te ves bien para ir a plató?, le espetaba Nuria Marín a Canales Rivera. "Lo voy a intentar", ha contestado él.

Sin embargo el doctor estaba preparando una solución para limpiarle los oídos al colaborador. "¿Necesitas coger la baja laboral o algo?", le pedía Nuria.

"No, no. Yo cumplo con vosotros", respondía él entre y cabizbajo.

| Telecinco

Adela González podía seguir habitualmente con el programa, pero seguía alucinando con el momento. "O sea que tenías cerumen en el oído", dice Nuria. "Sí, claro, cerumen será", decía él entre avergonzado y sonriente.

"¡O sea que nos hemos preocupado todos por ti porque no te limpias los oídos, Canales Rivera! ¿Qué tenemos que hacer contigo?, le reñía Nuria, devolviendo la conexión a Adela González.

"Y nosotros pensando que tenía un problema en la garganta que por eso no hablaba, fíjate qué mal pensados somos!, decía Adela con la simpatía que le caracteriza. Minutos más tarde, lo recibieron de nuevo con ovaciones y aplausos, cuando volvió a entrar en plató.

Finalmente, no se trataba de un problema de cerumen, sino que "he cogido infección y tengo muchísima inflamación", explicaba.

Son cosas que únicamente pueden pasar en Sálvame, que siguió el programa habitualmente. Cierto es que hace pocos días, Canales Rivera ha realizado el Camino de Santiago, algo que Adela y el resto de sus compañeros han seguido por las publicaciones del diestro en sus redes sociales.