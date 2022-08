Adela González reconoce que la relación no puede seguir porque él falta el respeto

Adela González no está dispuesta a consentir ni una falta de respeto más. Por eso, no ha tenido ningún problema en enfrentarse cara a cara contra uno de sus compañeros de trabajo.

Desde que llegó a la familia de Sálvame, esta conocida periodista se ha convertido en una de las personas fundamentales dentro del programa. El pasado mes de febrero, y después de anotar unos pésimos datos de audiencia, La fábrica de la tele anunció por sorpresa el fichaje de la comunicadora.

Aunque durante todo este tiempo Adela González se ha mostrado como una profesional pacífica y paciente con sus compañeros, lo cierto es que de vez en cuando saca a relucir su fuerte carácter.

Este lunes, 22 de agosto, la presentadora no ha tenido ningún problema en enfrentarse a uno de sus compañeros de plató tras escuchar los comentarios homófobos que pronunció hace unos días.

Adela González se pone seria

Adela González no se lo ha pensado dos veces a la hora de pararle los pies a Rafa Mora por unos fuertes comentarios que pronunció durante la última emisión del Deluxe.

El enfrentamiento se produjo después de que Sálvame emitiera un vídeo con todos los comentarios que Laura Fa, Kiko Jiménez y el extronista pronunciaron desde la sala de los vetados durante la entrevista de Alejandra Rubio.

Tras finalizar, Carmen Alcayde no dudó en alabar la profesionalidad de la catalana. "Laura, creo que muchas veces eres excesivamente polémica, pero aquí estoy viendo a dos proscritos y a una periodista que me rindo a tus pies", aseguró la compañera de Adela González.

"Pues vete al médico", le recriminó Rafa Mora. "Eres un pelota de cuidado", le atacó Alcayde. "Yo dije lo que sentía, si no sabía que me estaban grabando", se defendió el tertuliano.

"Pero si tú eres pelota hasta en los pasillos. Tú solo atacas a quién sabes que puedes atacar". Estas palabras no le sentaron muy bien a Rafa, quien no dudó en arremeter duramente contra la periodista.

"¿Y tú que llamas juguete roto a todos tus compañeros y luego llegas aquí y no sabes lo que has dicho?", aseguró el colaborador, dejando a Adela González sin palabras.

"Rafa, lo de los juguetes rotos está zanjado. Lo aclaró, lo matizó y punto pelota, ya está", le paró los pies la presentadora del formato. "Pero si dice que yo soy un pelota y yo no le he hecho la pelota a nadie", dijo Rafa, provocando una inesperada reacción en la periodista. "¿Perdona?", soltó Adela, sin creerse lo que acababa de escuchar.

"Si da la casualidad de que los mejores colaboradores de TV trabajan conmigo en Sálvame y he tenido la suerte de que algunos sean amigos, ¿eso es peloteo o es amistad? Otra cosa es la gente como tú que intenta denigrar para ver si te traen más días y se inventa un conflicto con ellos", afirmó el colaborador.

En este momento, Adela González no pudo contenerse más y arremetió con dureza contra su compañero de trabajo. "Pero Rafa, por favor, si tú también te metes con tus compañeros y compañeras. A veces subido de tono y pierdes el respeto. Y no es bonito".

"Y sí, es cierto que hay a ciertas personas a las que le tratas en palmitas y a otras compañeras se le denigra. Eso se nota”, apuntó la presentadora. "A veces hay que rebajar el tono".

"El otro día estuvo muy feo lo que le dijiste a Frigenti. Dices 'aquí la soberbia, la soberbia' y le sueltas que él solo sabe hablar de Benidorm y de Drag Queens. Y eso fue un comentario homófobo y muy feo", sentenció Adela González.

"Llamarme a mi homófobo está fuera de lugar. Jamás he dicho y hecho nada para que a mí se me pueda atribuir formar parte de la escoria de la sociedad", se defendió Rafa. "Pero a él le dolió y ha habido muchos comentarios en ese sentido y no se van a consentir", zanjó la periodista la conversación.