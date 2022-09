Adela González recibe la noticia médica que tanto temía y el llanto lo explica todo

Adela González sigue al frente de Sálvame, incansable cada tarde. La presentadora ha estado todo el verano al pie del cañón y sigue contando con el apoyo de la dirección y de la audiencia, ahora que ha vuelto Jorge Javier.

Adela tiene un papel claro en el programa y lo ejecuta a la perfección. Sálvame es un espacio que se dispersa constantemente. Pasan de un tema a otro, se interrumpen constantemente y no hay cinco minutos de continuidad y de cierto debate sereno.

Es todo pura emoción desbocada, ya sea por los conflictos que se tratan o por exigencias del guion. Así las cosas, y puesto que Jorge es uno de los que más interviene en este caos diario, falta alguien que no pierda el sentido del orden. Alguien que vaya reconduciendo los temas y las situaciones con mano de hierro y siguiendo las órdenes de dirección.

Esta es Adela González. Con una sonrisa en la boca, pero implacable, ordenada y con las ideas muy claras. También ha sabido ganarse la amistad y el respeto de los colaboradores en tiempo récord.

Por ello, siente como propio el dolor o las desgracias que se viven en Sálvame, que son muchas. La última hace referencia a Lydia Lozano y Adela ha sido una de las que no pudo reprimir las lágrimas cuando se enteró de lo que le sucedía a la rubia colaboradora

Adela González, pendiente de la evolución médica que nadie esperaba

Adela González vio como Lydia Lozano se rompía cuando le preguntaban a las puertas del hospital por su problema médico. Tenía que ser operada de urgencia y se lo dijeron con dos días de antelación. Ella que es hipocondríaca y aprensiva en grado supino se mostraba nerviosa, llorosa y muy asustado, por lo que Adela y el resto de compañeros tuvieron que darle muchos ánimos.

La operación se realizó el jueves pasado. Se trataba de una intervención provocada por una fractura de vértebra complicada por la osteoporosis que padece.

Fue un éxito, pero ahora empieza la parte más dura del problema, la recuperación. Y Lydia lo lleva fatal, tal como ha podido comprobar Adela.

En Socialité, ha contado que tiene que andar cada día una hora por prescripción médica. "Tengo todos los dolores del mundo y llevo como una serpiente de arriba a abajo toda de hierro en la espalda. Es un dolor horroroso y tengo que estar, menos cuando me meto en la cama, con la barra, y cuidarme la osteoporosis".

Lydia ha sido pillada en la calle por los reporteros, pero ella, veterana en este tipo de situaciones, los ha visto previamente. Así pues, ha salido maquillada y con gafas de sol para estar presentable en televisión.

"Tengo que cuidarme la osteoporosis, recomiendo a todo el mundo que con la menopausia se lo miren, porque se adelanta la osteoporosis. Tengo una cicatriz de cinco centímetros"

Adela, triste por las lágrimas que no se han podido evitar en directo

Adela sigue muy pendiente de la actualidad durante los días de descanso del fin de semana. Hay que saber todo lo que sucede para llegar al lunes plenamente informada y con los temas frescos sobre la mesa.

Así pues, se ha emocionado al ver a Lydia llorar, al contar el drama que está viviendo. "Es que estoy de bajón, la mano me duele mogollón desde lo del radio y es horroroso. Es como una inutilidad, yo que soy tan independiente, verme así...".

Adela y Lydia coinciden en que son mujeres independientes, fuertes y que gozan de buena salud. Es por ello que la presentadora se siente muy identificada por el drama que está viviendo la periodista. "Ayer no me podía ni poner el sujetador con la mano, no tengo musculatura y la verdad es que estoy hecho una mierda".

Lydia atribuye directamente a la menopausia buena parte del problema actual. "Mi menopausia fue muy joven. Al verme tan bien y tan activa, no te vas preocupando de estas cosas"

Ahora toca tener paciencia y recuperarse. Lo está llevando mal, pero el apoyo de sus compañeros y sus ganas de tele, podrán con todo. Cuando Lydia vuelva, allí estará Adela junto al resto de equipo de Sálvame esperándola con los brazos abiertos.