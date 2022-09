Adela González, preocupada al descubrir que la pequeña de la casa no volverá nunca

Adela González se ha quedado consternada después de lo vivido hace unas horas en Sálvame. Las imágenes que se emitieron el viernes, en las que Miriam Sánchez perdía los nervios en plena calle con su ex, han dejado tocada a la vasca.

Adela González ha visto que días después de esa gran bronca delante de todos los vecinos de Las Tablas, Miriam habló con el programa. Acusa a Pipi de mentiroso y aseguraba que "no me deja levantar cabeza, a mí no me ha tranquilizado él en su puta vida. ¡Estoy tan cansada! Es que estoy hasta los cojones de este gilipollas".

Adela González, en shock tras descubrir que la menor no puede ver a su madre

Poco antes de escuchar su testimonio, la compañera de Adela González en la conducción del programa, decía lo siguiente. "Miriam está acompañada, ha tomado la decisión de hablar con nosotros, lo ha hecho desde su voluntad. Se siente tranquila", exponía María Patiño.

| Telecinco

"Ella dirá lo que quiera, lógicamente, desde su libertad". La exactriz porno aclaró que los problemas con su ex son constantes porque le pone trabas para ver a la hija que tienen en común.

Ha estado callada 10 años y no va a permitir más que este haga lo que quiera con ella. "A veces las personas vamos acumulando cosas, el vaso se llena y una explosiona".

Sobre la bronca en plena calle, "le estaba pidiendo que, antes de marcharse al reality, por favor me dejara a la niña con un tutor. Y que me firmara un papel, porque es un mentiroso compulsivo", confesaba.

Adela González advierte a la ex del colaborador de que hay un problema

Patiño frenó su 'speech' para avisar a la invitada. "Hay algo que a ti y a mí nos une, y es lo que hacemos por proteger a la gente que queremos. Así que vamos a hablar de los adultos", le recomendaba.

"Sí, por ejemplo, llevarme bien con alguien que me destruye. Eso es lo que hago por mi hija", sentenciaba Miriam. La madrileña, muy nerviosa, afirmaba que tiene aguantar todo esto "de alguien que continuamente me decepciona, me anula como persona, cuando fui su pareja y después".

| Europa Press

"La única enfermedad que tengo es ansiedad, ansiedad puntual cuando me hace daño. Nada más", afirmó la entrevistada, negando que fuera "bipolar" y confesando que "voy al psicólogo para tratarme".

"A mí no me trata bien con respecto a mi hija, no tengo ni voz ni voto en el tema de mi hija, no hay custodia. En 2013, me amenazó y me dijo 'tú eres una actriz porno. Si quieres la custodia de la niña, voy a ganar yo, porque yo soy un periodista reputado'".

Cortan la llamada tras el aviso de Adela González

"Me dijo que el millón de euros que he ganado en televisión, lo he ganado gracias a él, porque yo venía del porno y era un trozo de mierda. Eso me lo lleva diciendo Pipi toda la vida". Además, Miriam aseguró que "no estoy enferma, pero el otro día perdí el control".

| Telecinco

Adela González volvió a recordarle a la invitada que "la protección al menor en este programa es muy importante. Nos hubiera encantado seguir hablando con ella, pero el programa ha decidido que es mejor dejar las cosas ahí".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Es una llamada que, ella estaba un poco caliente y, sobre todo, a quien pone en medio es a esa personita. Por el interés y el bien de esa personita, vamos a dejar aquí la conversación", aseguraba la vasca tras finalizar de repente la llamada.

Por si fuera poco, este miércoles Miriam hablaba largo y tendido con Kike Calleja. Una charla que ha dejado patente que Pipi está portándose muy mal con su exmujer. Y que ella le tiene miedo por lo que pueda pasarle tras hablar a fondo con el reportero de Sálvame.