Adela González pierde la esperanza y asume que él no volverá después de la ruptura

Adela González es la nueva mujer de moda en el universo Sálvame. La presentadora aterrizaba por sorpresa en el programa más polémico de la televisión y dejaba a todos boquiabiertos.

Son muchos los profesionales del periodismo que no quieren tener ningún tipo de relación con un espacio que monta el show cada tarde. Tiene datos de audiencia bastante considerables, pero acumula también muchas críticas e incluso sanciones por los contenidos que trata.

Adela, con un giro de 180 grados en su carrera, tras dedicarse a informativos y el entretenimiento, fichaba por Sálvame en un momento de audiencias pobres. Quizá fue ella el talismán que necesitaba Sálvame, pero ha remontado ligeramente durante este verano y ahora goza de nuevo de datos aceptables.

Adela González se ha adaptado a la perfección al formato. Le costó inicialmente entender el juego que allí se da cada tarde, pero una vez le ha pillado el tranquillo, se la ve realmente cómoda.

Añadida a su profesionalidad, destaca la complicidad de Adela con muchos de los colaboradores del espacio. En tiempo récord, ha sabido ganarse el respeto y el cariño de los compañeros y ha empezado a empatizar con los dramas de cada uno.

Adela González asume que no hay vuelta atrás

Uno de los últimos disgustos que se ha llevado Adela González es el finlde la relación de Marta López con su novio, Rubén Gaha. Hasta hace pocos días parecían la pareja perfecta. Ella se mostraba enamorada como nunca y él, más tímido, le seguía la corriente alabando también las cualidades de la zamorana.

Marta es experta en pasar de la felicidad absoluta a la ruptura con sus parejas en tiempo récord. Le pasó con Alfonso Merlos o con Efrén Reyero, sin ir más lejos.

Esta vez parecía distinto, pero no lo ha sido. Aurelio Manzano destapaba la noticia que Marta confirmaba en los platós de televisión.

Pese a que incluso tenían planes de boda juntos tras un año de relación, "al final no nos entendíamos. Dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti, pero ves que no se puede".

Marta ha perdido unos cuantos kilos por los problemas de estos últimos tiempos. "Lo he pasado mal y llevo pasándolo mal mucho tiempo, pero hoy ya me he relajado".

Adela ha visto claramente que Marta no está bien y así lo ha manifestado en plató. La exconcursante de Gran Hermano afirma que "no hay terceras personas" y que hace unos días, veía posibilidades de volver con Rubén, "pero a día de hoy lo veo muy complicado. Esta relación se ha terminado y de momento es imposible".

No han trascendido más detalles sobre esta noticia. Quizá Marta los cuente en los próximos días. Lo que parece claro es que salir con Marta López es salir con la popularidad, con la televisión y con el hecho de que te conozcan por la calle.

Ella lleva más de 20 años dedicándose a la televisión y quien quiera estar con ella, tiene que asumirlo.

Adela, una temporada prometedora en Mediaset

Adela González seguirá, previsiblemente, al frente de Sálvame durante la temporada que empieza en septiembre. Así lo considera el portal especializado en televisión Algo Pasa.

Afirman que "es el ejemplo perfecto de buena profesional. Llegó prudente, se comió críticas de todos los colores y supo adaptarse a la perfección al formato". También aseguran que "todos los que han compartido alguna vez redacción con Adela destacan lo buena persona, profesional y cariñosa que es".

La vasca, según este portal, "se ha convertido en una de las piezas clave del programa", algo que efectivamente salta a la vista cada tarde. "Seguirá en septiembre, en octubre y todo el tiempo que ella quiera... o la dejen", afirman.