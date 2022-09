Adela González llora al saber que él ha vuelto a casa para conocer la cruda realidad

Adela González se ha puesto al frente de Sálvame durante el verano mientras que Jorge Javier disfrutaba de sus vacaciones. Ha conducido el programa muy bien, pero ahora él ha regresado. Así, el catalán se ha puesto al día de todos los asuntos más complicados, aunque también ha aprovechado para desvelar algo.

Además de explicar los problemas de salud que ha afrontado, ha dado a conocer que ha escrito un libro. En él, el presentador relata este último año de sufrimiento e, incluso, ha leído la primera página, que ha provocado las lágrimas de aquella.

Adela González descubre el complicado año de su compañero

La presentadora veraniega de Sálvame se ha mostrado muy feliz con el regreso de Jorge, con quien tiene muy buena sintonía. Pero dicha alegría se ha visto empañada por la revelación que él ha hecho en directo. Y es que ha explicado que este último año ha sido especialmente difícil.

Adela González ha visto que su compañero ha dicho: “Probablemente, ha sido uno de los años más duros de mi vida por diferentes motivos. Hemos atravesado una pandemia y el efecto para muchos nos ha venido tiempo después. Me la pasé trabajando y creo que lo llevé bastante bien, pero fue con el tiempo cuando vi lo que me había tocado y lo que estaba suponiendo en mi vida”.

“Luego, está también la desaparición de Mila, que para mí era mi punto de locura. Era la mujer en la que me refugiaba y la que siempre me daba fuerza para seguir adelante. Ella también me daba consejos, cariño y amor y era la persona con la que siempre quería estar”.

A esto ha añadido: “Y luego también que a los 52 años me sentía viejo. Pero viejo de decir «Esto se ha acabado y no tiene ningún sentido ¿Qué te puede deparar la vida ya? ¿Para qué te vas a enamorar ya si eres muy mayor?». Lo que te diga la gente no te consuela”.

Adela González, rota

La periodista ha visto que la solución que Vázquez ha encontrado para salir de ese hoyo ha sido escribir un libro titulado Antes del olvido. Libro que empezó a redactar el día que murió su mencionada amiga y que “fue la herramienta que me sirvió para aceptar su ausencia”.

Después, Adela González ha visto que él ha querido compartir con sus compañeros y espectadores la primera página de dicha obra. Una página que dice: “En este libro hay dolor, rabia, impotencia, pero también humor, risas y situaciones que al recordarlas me han provocado carcajadas. En fin, la vida”.

“Mi familia no tiene que preocuparse porque acaba bien. Sigo vivo, aunque podría no haberlo estado, vivo y con ganas de seguir viviendo”.

Ha explicado que la marcha de Ximénez fue “el detonante de otras situaciones que me empujaron a transitar en estados que me sumieron en la más profunda de las tristezas. Conocí la desgana, la desesperanza, el hastío, el cansancio, pero, también, otros muchos sentimientos que me han ayudado a seguir continuando el camino”.

“La presencia de Mila sobrevuela todo el libro. Es más, yo creo que, sobre todo, es una carta de amor a ella y a nuestra especial manera de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma, con la que sigo relacionándome de la misma manera como si no se hubiese ido ese 23 de junio”.

Adela González y Jorge Javier comparten el dolor

En este momento, visiblemente emocionado, el presentador ha dicho: “Antes del olvido es una necesidad. La de un Jorge Javier que necesita desnudarse emocionalmente y acurrucarse en los brazos de su madre porque es uno de los lugares del mundo en los que se siente más seguro. Pero Antes del olvido es también una sensación, la de sentirme invencible porque he llegado a una conclusión”.

“A la de que mi padre y Mila, que se han conocido y hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías y aprenda a disfrutar de una vez por todas del maravilloso espectáculo que es la vida. Gracias a los dos. A lo largo del tiempo, he tomado muchas notas y espero que alguna de ellas le sirva a quien lea este libro”.

Estas palabras han desbordado por completo a Adela, quien no ha podido evitar las lágrimas. Y no solo esto, también ha querido demostrar su cariño y apoyo a Jorge. De ahí que se ha fundido con él en un cálido y sentido abrazo con el que los dos han roto en llanto.

González quizás se ha sentido muy identificada con algunas de las sensaciones que el catalán ha reconocido haber tenido tras la muerte que le ha marcado. Y es que no hay que olvidar que ella ha sufrido hace un año la pérdida de la persona más importante de su vida: su hija.