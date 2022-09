Adela González y las lágrimas que confirman que él se ha ido porque necesita curarse

Adela González ha demostrado una vez más que es una periodista de primera categoría: pone sus principios por delante de cualquier causa. Desde que empezó a trabajar en Sálvame ha adquirido una gran popularidad, no hay nadie que haya dejado de hablar de ella. Sin embargo, no se ha dejado llevar por la fama y se mantiene firme, por eso no ha traicionado a los suyos.

Adela González es consciente de lo que está pasando en Sálvame, pero no trata el tema con nadie que pueda poner el programa en peligro. Sabe que Jorge Javier se marchó porque necesitaba reencontrarse consigo mismo. Él ha reconocido que había situaciones que le estaban provocando mucho dolor, de ahí que quisiera curarse rápido.

| Mediaset

Adela ha sustituido al catalán mejor que nadie y la audiencia ha respaldado sus últimas decisiones, le han proclamado reina del espacio. Sálvame ha registrado buenos datos gracias a ella, el público se ha dado cuenta de que es el alma del formato. Reparte juego mejor que nadie y nunca traspasa los límites, por eso ha protegido al presentador titular.

Adela ha confirmado, gracias a una entrevista que le ha hecho a Jorge Javier, que el catalán se fue su casa profesional bastante afectado. Ha estado un mes y medio viajando por África, pero ha llegado el momento de poner fin a su aventura y contar la verdad. Ha entrado en Sálvame llorando y reconociendo que estaba realmente mal, pero ya ha superado todo.

“Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros, es el primer año en muchísimos años que tengo ganas de volver a trabajar. Tengo ganas de compartir muchísimas experiencias que me han pasado”, ha desvelado con lágrimas en los ojos. González ha respetado a su compañero y le ha dejado que se explique, pues entiende que su situación es delicada.

Adela González ha aguantado hasta el final

Adela sabía perfectamente que su compañero necesitaba ayuda, pero no dijo nada porque nunca ha traicionado a nadie. Podría haber ganado mucho peso en Telecinco al hablar de esta causa y decidió callarse porque tiene claras sus prioridades. Jorge Javier, entre lágrimas, ha puesto encima de la mesa lo que le está sucediendo y ha preocupado a todos.

| Telecinco

“Creo que he pasado uno de los años más complicados de mi vida, yo no sabía que se podía vivir con tanto dolor. Yo no sabía que se podía vivir con tan pocas ganas y he necesitado irme un mes y medio para reencontrarme”. El de Badalona ha mostrado su lado más humano para dejar claro que él sufre igual que todos y que las críticas también le afectan.

González se ha ganado el cariño de los espectadores y no recibe tantos ataques como Vázquez, pero ha empatizado con el problema. El presentador está cansado de disimular, por eso no se ha esforzado en controlar su desconsuelo al dar explicaciones. Ha contado que necesitaba irse para curar su mente, pero ya está todo controlado y vuelve a tener energía.

Adela González reconoce que el problema es serio

Adela ha escuchado atentamente a su nuevo amigo, en poco tiempo han creado un vínculo especial y está dispuesta a ayudarle. “Hace tiempo que no lloraba y en este viaje he vuelto a llorar otra vez, me siento en paz y dispuesto a disfrutar de la vida que tengo”. El comunicador necesitaba salir de España, pero está a punto de regresar porque ha sanado sus heridas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

González ha encontrado su hueco en Sálvame, a pesar de que venía de un mundo informativo completamente diferente. Ella se dedicaba a hacer política, pero se ha adaptado porque lo único que le interesa es comunicar y entretener. En poco tiempo se ha convertido en alguien fundamental para el programa y para Telecinco, sin ella nada sería igual.