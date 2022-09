Adela González se cansa de esperar y pregunta dónde dormirán después de lo sucedido

Adela González ha conseguido convertirse en un pilar fundamental de Sálvame. Al programa aporta cordura, claridad y, sobre todo, expone lo que piensa en cada momento, sin ser 'pelota' con ninguno de los colaboradores. Precisamente esto último ha traído consigo que viva un momento de gran tensión con uno de ellos.

En concreto, ha tenido un cruce de 'zascas' con Belén Esteban, después de que esta no diera toda la información que sabe sobre Anabel Pantoja.

Adela González, al día de la situación

La presentadora de Sálvame ha abordado en el programa con sus compañeros el momento en el que está Anabel. Así, han hablado del complicado estado de salud de su padre e, incluso, del fin de sus vacaciones de verano. Es más, han puesto sobre la mesa cómo está su relación con Yulen.

En este caso, se ha expuesto que el novio de la joven ha decidido retomar su carrera de esgrima. De ahí que haya comenzado a entrenar al máximo rendimiento para poder alcanzar su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos.

En este punto, Adela ha querido conocer la opinión de Belén, gran amiga de la exsuperviviente. Y sus palabras han sido estas: “A mí me parece muy bien que él haya recuperado su labor. Ellos tienen muy claro lo que van a hacer y creo que van a ir poquito a poco, que es lo que deben hacer”.

“Ella siempre ha corrido mucho en sus relaciones y pienso que ahora han tomado una buena decisión".

Rafa Mora ha decidido intervenir para cuestionar el momento que atraviesa la pareja. Ha dicho: “Han estado todo el verano juntos y ahora a él le han entrado unas ganas de entrenar. Imagínate lo que ha pasado”.

Ante este comentario, González ha visto a Esteban ponerse seria al contestarle: “Consejos vendo, que para mí no tengo”.

Adela González y su choque con la colaboradora

La periodista ha querido conocer más sobre los planes de futuro de Anabel y su pareja. Por este motivo, le ha preguntado a Belén: “¿Van a vivir juntos en Madrid?”. A lo que la aludida ha respondido: “Yo lo sé, pero no lo tengo que decir”.

“Van a hacer las cosas bien, despacio. Están juntos y son novios, pero la decisión que han tomado es la más acertada. Van a seguir viéndose como hace cualquier pareja y lo que ella haga yo siempre lo voy a respetar”.

Rafa ha vuelto a tomar la palabra para decir: “Por mi experiencia, las relaciones siempre, por regla general, van de menos a más. Lo que no es normal es que hayan pasado 24 horas juntos durante dos meses y que, ahora, de repente, este chico se vaya a vivir a 3.000 kilómetros de Anabel”.

Adela ha tenido que llamar la atención a su compañera porque estaba haciendo caso omiso al valenciano. Y esta 'reprimenda' ha hecho que la colaboradora haya dicho: “Estamos diciendo que Yulen se va a vivir a París, pero creo que estáis equivocados”. A lo que González ha preguntado: “¿No es así?”.

Esteban ha afirmado: “Para hablar hay que informarse”. Frase que no ha gustado a la presentadora que ha dicho: “Pero si tú tienes la información y no nos la das no podemos hablar”.

Este primer roce ha traído consigo que la tensión entre ellas haya ido a más. Y es que Belén ha manifestado a la conductora del programa: “Perdona, pero yo no soy Anabel ni Yulen ¿Tú hablas de tus amigas aquí?”. A lo que Adela ha respondido tajante con un 'zasca': “No, porque la vida de mis amigas no interesa absolutamente a nadie porque no son famosas ni han estado en un reality”.