Adela González cuenta que ha recibido una llamada de la Policía y asusta a todos

Adela González no gana para sustos desde que decidiera aceptar la oferta de Sálvame. No hay una tarde tranquila para la presentadora vasca. El pasado lunes comunicó que la Policía se había puesto en contacto con ella, algo que puso en jaque a todos los colaboradores del formato.

En el programa vespertino de Telecinco continúan abordando las duras críticas que recibió Carmen Borrego por parte de su nuera. Tratan de estirar lo máximo posible unas palabras que le dedicó Paola a la hija de la Campos en una conversación privada. Como era de esperar, un reportero del espacio se dedicó a hacer guardia a las puertas del local en el que trabaja la chica.

Adela no parecía muy optimista con que hablara. Todo el mundo confía en que aparezca en público y se disculpe ante su familia política. Pero, de momento, ese perdón deberá esperar.

La nuera de Borrego trató de esquivar a la prensa huyendo a toda prisa con su patinete. En algún instante llegó a poner en peligro a otros viandantes, por lo que su actitud imprudente podría ser considerada de infracción. Lo que nadie esperaba es que pudiera haber una repercusión tan rápida.

Adela González desveló que desde Tráfico habían hablado con la dirección del formato. "Me acaban de decir, y no es broma, que una persona de la DGT se ha puesto en contacto con el programa", señaló. La intención es revisar las imágenes "para proceder a multarle".

Todo esto lo comentaba mientras recibía la información a través del pinganillo. Al parecer, la huida de Paola le podría salir mucho más cara. Ya que no solo desde Tráfico se interesaron por lo ocurrido.

Adela González comunicó unos minutos más tarde que la situación se iba agravando. Al parecer, la Policía se había puesto en contacto con ellos para que les facilitara dichas imágenes con la imprudencia. Sin lugar a dudas, estaban consiguiendo lo que pretendían.

Querían asestarle un duro golpe a la chica por los comentarios tan críticos que había vertido sobre Carmen. Ahora, le devolvían la moneda de esta forma.

"Primero ha sido la DGT, pero es que ahora la Policía Municipal de esa localidad también nos las ha requerido", añadió la presentadora. Entendían que se trataba una falta grave. Lo que no esperaba nadie es que tuviera tanta trascendencia lo difundido por el programa.

La conductora del formato permanecía sorprendida por la importancia que le estaban dando a esta imprudencia. En cierta medida, también se estaría frotando las manos por la dura sanción que le espera a la mujer del hijo de Carmen Borrego.

Adela González comunicó el alcance de la multa

Adela González fue recibiendo órdenes de los directores por el pinganillo. También comunicó a sus compañeros la posible multa a la que se enfrentaría Paola por su manejo temerario del patinete. "Me están diciendo que la sanción podría ir entre los 600 euros hasta los 5000 euros", destacó.

Un importante castigo económico que le espera por escaparse del micrófono de Sálvame. Seguramente que la próxima vez se lo piense mejor antes de emprender la huida.

También quisieron aclarar cuáles habían sido las peticiones de las autoridades. "Ese requerimiento no es solo del fragmento que hemos visto, sino el bruto, y eso es lo que vamos a enviar", señaló la presentadora.

Adela González no parecía creerse todo lo que le estaban diciendo. Y es que en Sálvame no deja de llevarse sorpresas a diario. Ya no sabe qué será lo siguiente.