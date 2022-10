Adela González consigue la prueba final y demuestra que su pareja no piensa en ella

Adela González ya tiene todas las pruebas que demuestran que su pareja dentro de la pequeña pantalla está muy pendiente de otras personas.

Desde que comenzó su trayectoria profesional dentro de Telecinco, esta conocida presentadora se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Sálvame junto al mismísimo Jorge Javier Vázquez. Y es que, su incorporación al equipo de La Fábrica de la Tele fue una estrategia del programa para intentar levantar sus índices de audiencia.

Ahora, el compañero de Adela González ha querido poner su granito de arena en una importante causa. Por eso, no ha dudado en acudir a las redes sociales para dar visibilidad a una "injusticia" que se ha producido dentro de este grupo audiovisual.

A principios del mes de agosto, varios colaboradores de Sálvame decidieron parar el ritmo del programa para quejarse de la última medida que se tomó desde la cúpula de Mediaset.

"Queremos mandar un beso enorme y todo nuestro apoyo al mejor equipo de profesionales de maquillaje y peluquería de todas las televisiones de este país", comenzó diciendo Terelu Campos.

"Y lo digo con conocimiento de causa. Tenéis nuestro cariño, tenéis nuestro apoyo, pero, sobre todo, tenemos la amistad que hemos forjado a lo largo de muchos años. Y eso es lo mejor que tenemos entre ellos y nosotros".

Adela González no se esperaba este movimiento

Adela González se ha quedado totalmente sorprendida al ver el último movimiento que Jorge Javier Vázquez ha hecho en las redes sociales. Y es que, lo que menos se esperaba la presentadora era que su pareja dentro de Sálvame diera este importante paso públicamente.

Este domingo, 2 de octubre, el periodista acudió a su perfil de Instagram para compartir una publicación con sus más de 800.000 seguidores. En ella, el de Badalona ha dado voz a la injusticia que ha dejado sin trabajo a todo el equipo de peluquería y maquillaje de Mediaset España.

Junto a unas imágenes de todos estos trabajadores, el compañero de Adela González mandó un mensaje de apoyo y solidaridad a todas estas personas con las que ha compartido sus últimos 20 años de vida.

"Veinte años. Toda una vida con mis maquilladoras, peluqueras y sastras. La cadena no es igual sin ellas. De hecho, el mundo que yo conocí se está resquebrajando para dar paso a otro en el que las relaciones duraderas son cada vez más complicadas de encontrar".

"Me siento afortunado por pertenecer a vuestras vidas. El mundo sigue, pero seguiremos juntos para siempre. Grandes también esas Mellis que nos amenizaron la velada", finalizó el presentador de Sálvame.

Las redes se vuelcan con el compañero de Adela González

Adela González se ha quedado impactada con la gran repercusión que ha tenido el mensaje de Jorge Javier Vázquez. Y es que, varios rostros conocidos de Telecinco no han querido dejar pasar la ocasión para apoyar al presentador.

Como era de esperar, en menos de 24 horas, este post de Instagram se ha llenado de comentarios en apoyo a este equipo de profesionales.

"Jorge, ¡qué alegría ver esta foto! Frente a la injusticia, el amor", ha asegurado la propia Mercedes Mila. "No sé por qué no sacan a las y los jefes que no han demostrado ninguna habilidad frente a estas profesionales tan grandes", ha escrito en otro mensaje.

| Europa Press

Por su parte, Carmen Alcayde también ha querido solidarizarse con las palabras del catalán. "Qué cierto. Ellos nos han hecho brillar durante años con su profesionalidad. Grandes", ha comentado la compañera de trabajo de Adela González.

Otra de las personas que no han querido dejar pasar la ocasión para unirse a la lucha del equipo de peluquería y maquillaje de Mediaset España ha sido Carolina Sobe. Y es que, a pesar de que lleva un tiempo fuera de la pequeña pantalla, en el pasado tuvo una relación muy estrecha con todos ellos.

"Cuánta magia junta, todas y cada una de ellas son fantasía. Increíble que no estén allí, ojalá vuelvan como vuelven los pantalones de campana o las cuñas. Ellas son tendencia siempre".