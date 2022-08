Adela González confirma que quiere separarse de él porque busca dinero y hacer daño

Adela González ha pasado un mal rato en el plató de Sálvame después de que su compañera a los mandos del programa, María Patiño, estallase cómo nunca contra un colaborador.

Lo que no esperaba Adela González es que una polémica cara de Telecinco se la jugase a María hace unos días en otro programa de la casa.

Estamos hablando de lo que sucedió el pasado domingo en Socialité, espacio conducido por la periodista gallega y en el que irrumpió de repente José Antonio Avilés. Este contó que tenía una exclusiva que dar al programa, aunque horas más tarde se demostraría que era otra de las artimañas de Avilés para salir en televisión.

Adela González no da crédito tras ver cómo ha quedado retratado

El excolaborador de Viva la vida aseguró que Isabel Pantoja había estado en la playa hace unos días. Este habría comprado una fotografía de la tonadillera a una persona que se habría puesto en contacto con él y que habría sido la autora de tal imagen.

Antes de enterarse en el programa de Adela González de que realmente la qué aparecía en esta fotografía no era Isabel Pantoja, sino de una mujer que se le parecía, Patiño afirmaba lo siguiente.

"No me lo esperaba, es una imagen que perfectamente podría estar en la portada de cualquiera de las cuatro grandes revistas del corazón", alababa Adela González a Avilés.

Este explicaba que era una fotografía de la cantante en las playas de Cádiz ese mismo fin de semana. Y todo después de muchos años en los que los reporteros gráficos no habían podido fotografiarla de tal manera.

Maria Patiño dice basta y rompe la relación

Lo que ha dejado de piedra a Adela González, y especialmente a la propia Patiño, es que este lunes, en Sálvame se destapaba la realidad de esta supuesta exclusiva. José Antonio León, veterano reportero del programa, desmontaba el teatrillo de Avilés.

Y es que la mujer de las fotos no era Isabel Pantoja. Parece ser que una amiga del conocido reportero conocía a esta mujer. Y se habría puesto en contacto con él para negar en rotundo que esa mujer se tratase de Isabel Pantoja.

En ese momento, Adela González ha visto como María Patiño ha entrado en brote. Se ha levantado de su silla para cargar con tu Avilés después de colársela a Socialité el pasado fin de semana.

Adela González sabe que su credibilidad está por los suelos

Entre otras lindezas, Patiño ha llamado "sinvergüenza" al tertuliano por jugar con los compañeros de redacción. Unos compañeros que se trabajan las exclusivas para sacar un programa de hora y media todos los sábados y domingos del año.

Después de llamar de todo al colaborador, este ha querido explicar cómo había sido el proceso de compra de esas fotos a una tal "Marisa Muñoz". A pesar de no convencerle del todo esta explicación, Patiño ha reculado y ha dicho lo siguiente.

"No te puedes convertir en víctima, dame el teléfono de Marisa Muñoz y si de aquí al viernes comprobamos que existe, yo me pongo de pie. Y te pido perdón de rodillas, algo que tú no sabes hacer", sentenciaba Patiño.

Para zanjar el asunto, fue Belén Rodríguez, una de las colaboradoras de Adela González, quien pedía al colaborador lo siguiente. "La has engañado una vez más y has perjudicado a su programa. Si has engañado a toda España lo que tienes que hacer es dar la cara, por lo menos".

La reacción de Avilés no ha sido otra que colgar el teléfono. Horas más tarde, ha intentado explicar a través de sus stories que se le habían colado. Y que no había hecho a mala fe dar esa exclusiva el pasado domingo en Socialité.