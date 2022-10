Adela González confirma el despido y admite que en Telecinco lo están haciendo mal

Adela González considera que sus jefes no han hecho bien las cosas. Y es que, después de hacerse público el despido de varios de sus compañeros, la presentadora cree que se podrían haber hecho mejor las cosas.

Hace unos meses, Lydia Lozano sacó a la palestra un polémico tema. La periodista no se lo pensó dos veces a la hora de denunciar públicamente que, tras la pandemia de coronavirus, Telecinco era la única cadena que todavía seguía sin contar con el departamento de peluquería y maquillaje.

Tras esta queja pública, varias compañeras de Adela González decidieron apoyar a este colectivo durante una de las emisiones de Sálvame. "Todo nuestro apoyo al mejor equipo de maquillaje y peluquería de todas las televisiones de este país".

| Telecinco

El último que se ha pronunciado al respecto ha sido el mismísimo Jorge Javier Vázquez. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido una tierna imagen junto a todos los miembros de este equipo que han sido despedidos.

"Veinte años. Toda una vida con mis maquilladoras, peluqueras y sastras. La cadena no es igual sin ellas. Me siento afortunado por pertenecer a vuestras vidas", escribió el presentador, sacando a la luz la buena relación que mantiene con ellas.

Ahora, Adela González se ha quedado sin palabras al ver el último gesto que ha tenido el presentador con sus queridos compañeros de trabajo.

El compañero de Adela González manda un mensaje a sus jefes

Adela González es consciente del vínculo tan especial que Jorge Javier tenía con todos y cada uno de los peluqueros y maquilladores despedidos. Por eso, no le ha parecido extraño que haya decidido dedicarles su último blog de Lecturas.

El presentador de Sálvamelamenta profundamente que sus amigos y compañeros de trabajo ya no estén a su lado. "Ahora tenemos en Mediaset otro equipo de peluqueros y maquilladores que son estupendos".

"Todos son muy jóvenes, muy bien preparados y con una disposición extraordinaria, con los que también me lo paso muy bien. Me maquilla Carlos y me peina Sandra, que entienden que echemos de menos a mis compañeros, con los que he compartido 20 años de mi vida".

| Telecinco

Y es que el compañero de Adela González no puede evitar recordar todos y cada uno de los momentos que ha vivido junto a ellos.

"Me han visto llegar alegre, triste, enamorado, desencantado, feliz, muy pocas veces enfadado. Hemos cantado, bailado, llorado, brindado. En definitiva: hemos vivido. Pero el mundo cambia y ahora ya no están".

Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de mandarle un contundente mensaje a los responsables de la cadena.

"Lo que nos queda es despotricar contra el mundo que se nos está quedando, pero también sentirnos muy felices porque hemos vivido una época de la vida en la que los trabajadores se iban de sus empresas cuando se jubilaban".

Adela González se entera de todos los detalles de la reunión

Adela González se entera de todos los detalles de la fiesta que Jorge organizó para todas sus compañeros despedidos. "Organizo con ellos una quedada y les llevo a 'Las Mellis' de sorpresa", ha comenzado relatando el catalán.

"Cuando mis compañeros las vieron entrar con sus tres músicos, se echaron las manos a la cabeza, luego se descojonaron y, por último, bailaron y cantaron como si no hubiera un mañana".

| Europa Press

A continuación, el compañero de trabajo de Adela González quiso darle protagonismo a dos de las personas más importantes para él: su maquilladora Susana y su peluquero Miguel.

"Susana se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas y Miguel, para añadir más cachondeo, le dijo: 'No llores, Susana, que ya vienen maquilladas y peinadas'. Al escuchar esa frase antológica, casi me meo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Finalmente, Jorge confesó que cuando les echaron del local que había contratado, siguieron con la fiesta en otra parte. "Nos largamos a una terraza y 'Las Mellis' seguían dándole al Cantinero de Cuba. La gente flipaba tanto que un señor exclamó con mucho sentimiento: 'Esta es la mejor terraza de Madrid'".