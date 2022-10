Adela González confiesa que la bronca ha sido tan fuerte que él no quiere hablar más

Adela González ha sufrido en directo una de las broncas más importantes desde que es conductora de Sálvame. Ha sido una pelea verbal con dos protagonistas inesperados: Belén Esteban y Alonso Caparrós.

Todo empezaba cuando la 'princesa del pueblo' entonaba el mea culpa tras confesar que no sacó la cara como debía por Laura Fa durante el Deluxe. Y es que esta sufrió la ira de Kiko Matamoros tras ser criticada su relación con Marta López por la catalana.

"Se nos fue de las manos, Kiko Matamoros estuvo fatal, pero las circunstancias a veces no son las mejores. Y quiero pedir perdón a Laura, yo no desconfío de ti, ni creo que estés conmigo por interés. Yo te quiero mucho", le decía Belén a su amiga, ante la mirada de Adela González.

Adela González vive su momento más incómodo en Sálvame

Laura agradecía el gesto de su compañera de esta forma. "Fue una noche muy complicada, sé que es una persona leal y le gusta sacar la cara por los amigos, pero creo que tampoco era el momento. Se fue todo de las manos, y si tengo que hablar con Kiko ya lo hablaremos", afirmaba.

Tras la intervención de la catalana, Alonso Caparrós defendía así a Kiko. "Creo que al final es un problema de todos, es verdad que hay protagonistas, pero al final es nuestro programa. Todos tenemos que cuidar de él", sentenciaba en el programa de Adela González.

La reacción de Belén ha sido inmediata, describiéndole de la forma más dura. "Eres más cobarde, Alonso...". "Déjame terminar", le espetaba este.

"Perdóname, para mí estás siendo un cobarde, cariño. Lo que pasa es que no tenéis lo que hay que tener para decirle a Kiko Matamoros lo que no hay que hacer", recalcaba Belén.

Alonso Caparrós la llama "maleducada" y ella explota como nunca

Alonso Caparrós, muy enfadado por las acusaciones de su compañera, se enfrentaba a ella. "Yo soy un cobarde y tú eres una maleducada", le espetaba. "No maleducado serás tú, eres un pelota y no tienes cojones con Kiko", le contestaba Belén.

"La forma en la que estás actuando lo único que a mí me dice es que todos tus propósitos de enmienda son mentira", intentaba defenderse Alonso Caparrós.

"Lo de mantener la calma, porque lo primero que has hecho ha sido interrumpir y llamarme cobarde. Aquí deberíamos ser capaz de dar nuestra opinión sin insultarnos unos a los otros", continuaba.

En un momento dado, Adela González quería que el asunto no se fuese de las manos y zanjaba el tema, aunque todo no ha quedado ahí.

"Alonso, el programa lo hacen las personas, no es un ente, lo hacemos todos", le advertía Adela. "Me va a decir maleducada este, no te jode. Que me diga a mí, aquí damos consejos que para mí no tengo", se escuchaba decir a la madrileña por lo bajo.

La bronca entre los colaboradores continuó durante la publicidad

El caso es que tras la publicidad, Adela González ha desvelado que Alonso Caparrós y Belén Esteban han seguido discutiendo y las cámaras del programa lo han grabado todo. "Hemos grabado un momento de mucha tensión. Estabais discutiendo y no sé si os arrepentís porque os habéis dicho de todo menos guapo", les cuestionaba la vasca.

El colaborador respondía así a las palabras de Adela. "Me siento mal y todo lo que sea pasar una línea está mal y le pido disculpas a Belén", ha entonado el mea culpa.

Eso sí, Belén no daba su brazo a torcer. "Yo no me arrepiento porque he dicho la verdad, si le he ofendido en algo que le he dicho, sí. Pero lo único que digo es que no hay narices a hacer cara a Kiko Matamoros, que parece que es Dios".

"Aquí ninguno somos Dios, ni Jorge Javier Vázquez que es el dueño del cortijo", finalizaba la de Paracuellos.