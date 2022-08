Adela González admite que la separación será difícil porque él tiene mal carácter

Adela González es consciente de las consecuencias que puede tener la salida de Rafa Mora de Sálvame. Y es que, la periodista sabe que uno de sus compañeros no se tomaría muy bien el despido del extronista.

El pasado lunes 22 de agosto, la periodista tuvo un pequeño rifirrafe con el tertuliano después de salir a la luz unos comentarios homófobos que pronunció hace unos días.

El enfrentamiento se produjo después de que el programa emitiera un vídeo con todos los comentarios que Laura Fa, Kiko Jiménez y Rafa pronunciaron durante la entrevista de Alejandra Rubio en el Deluxe.

| Telecinco

Después de que el colaborador arremetiera con dureza contra Carmen Alcayde, Adela González decidió intervenir para pararle los pies.

"Pero Rafa, por favor, si tú también te metes con tus compañeros y compañeras. A veces subido de tono y pierdes el respeto. Y no es bonito".

"El otro día estuvo muy feo lo que le dijiste a Frigenti. Dices 'aquí la soberbia, la soberbia' y le sueltas que él solo sabe hablar de Benidorm y de Drag Queens. Y eso fue un comentario homófobo y muy feo", aseguró Adela González a continuación.

Ahora, la dirección deSálvameha decidido tomar medidas contra Mora por su mal comportamiento, pero lo que no se esperaban es que uno de sus colaboradores estrella iba a plantarles cara.

Adela González sabía que esto iba a suceder

Adela González era consciente de que Kiko Matamoros se iba a revelar al conocer la última decisión que han tomado sus jefes en relación con las últimas polémicas que han rodeado a su gran amigo.

A raíz de los últimos conflictos que ha protagonizado Mora, la dirección de Sálvame se está planteando la continuidad de colaborador dentro de formato, y esto es algo que al exrepresentante no le ha sentado demasiado bien.

| España Diario

Este miércoles 24 de agosto, el programa decidió preguntarle a su audiencia si creía que estos dos compañeros de Adela González no deberían coincidir en el plató de Telecinco. Tras conocer este nuevo movimiento de la directiva, el exsuperviviente decidió lanzar un órdago en directo.

"No es que me molestara, es que ya lo he dicho, es que yo abandonaría el programa", aseguró Kiko muy tajante. Y es que, lo que no quiere es perjudicar laboralmente a su amigo y compañero de trabajo.

"Si yo voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema, ya me he ido una vez y me iría una segunda".

| GTRES

Tras esta amenaza, el compañero de Adela González quiso dar algunos motivos por los que no deberían separarles. Y es que, considera que juntos dan mucho más juego.

"Creo que es positivo. Lo negativo es tener a determinados provocadores en frente, que lo que buscan es que en un momento dado pierdas los nervios con determinadas provocaciones, alusiones a tu pareja, etc. Eso sí es nocivo, es fácil perder los nervios. Gente que le busca porque sabe cuál es su punto flaco".

Con estas palabras, el novio de Marta López Álamo quiso hacer referencia a otros de sus compañeros como Miguel Frigenti o Anabel Pantoja, con lo que ha tenido algún que otro enfrentamiento hace relativamente poco tiempo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Para finalizar, el compañero de Adela González le dedicó unas emotivas palabras a su amigo. Y es que, parece que su romántica escapada a París le ha ablandado el corazón "Es un muy buen colaborador y muy buen compañero", sentenció, dejando claro que está dispuesto a cualquier cosa por los suyos.