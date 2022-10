Adela González admite que se ha ido a un piso alquilado porque no quiere estar casada

Adela González desde que comenzó a trabajar en Sálvame ha dejado buenas muestras de su serenidad, de su cordura y también de su empatía. Y precisamente por todo ello no ha dudado en dar aliento y ánimo a una de sus compañeras en el complicado momento que atraviesa. Nos estamos refiriendo a Carmen Alcayde que, estos días, ha anunciado que se ha separado tras 30 años de relación con su marido.

Una ruptura de la que ahora ha ofrecido más datos, entre los que están que ella ha dado el paso de poner punto y final a la relación. Es más, ha confesado que ya no está viviendo en la casa familiar, se ha alquilado un piso.

Adela González, perpleja por el paso dado

La presentadora de Sálvame ha escuchado a Carmen atentamente cuando esta, para evitar especulaciones, ha querido puntualizar ciertos aspectos de su separación. Así, por ejemplo, ha dejado de manifiesto que ha sido ella la que tomó la decisión de romper. En este sentido ha dicho: “Cuando ya no hay amor en una casa, hay que dar el paso”.

“Yo tengo tres personitas pequeñas y precisamente lo hemos hecho por ellas para que estén más felices”.

Sobre esta cuestión, ha admitido que todo sucedió porque ella tuvo varios 'clicks' durante estos pasados meses. Y uno de ellos fue el Mediafest, que acabó ganando: “Me acuerdo que me quedé hasta las tantas y fui tan feliz. Sin saberlo ese fue un click, me llenó tanto”.

Tras esta y otras situaciones, Alcayde tuvo una conversación con su entonces pareja y en la misma los dos estuvieron de acuerdo en la ruptura. Eso sí, ha reconocido que fue todo un tanto raro: “Hubo momentos en el salón, luego nos bajamos a tomar algo y nos reíamos. Yo decía que eso no era serio, hemos sido muy amigos también”.

De igual modo, Adela ha visto a la colaboradora confesar que ha sido ella la que se ha ido de la vivienda familiar. Lo ha hecho diciendo: “Puedes pelear por quedarte en la vivienda porque eres la madre y vas a tener a los hijos, pero a mí no me apeteció. Quiero mucho a mi exmarido y no me apetece echarle de su casa que para él es su vida”.

“No me apetece entrar en esa guerra. Entonces, yo he alquilado un piso con su beneplácito y con habitaciones para los niños, incluso él hizo alguna visita. Y de mutuo acuerdo yo me fui para no fastidiarle a él la vida y su casa”.

Adela González, al día de la situación de Carmen Alcayde

La copresentadora del programa de las tardes de Telecinco ha podido descubrir, además, que Alcayde ha tenido en todo momento el apoyo de su ex. Tanto es así que este le animó a que contara la ruptura en plató para evitar especulaciones y para que estuviera respaldada por sus compañeros.

Y lo cierto es que desde que confesó su separación en directo, ha recibido numerosos mensajes de cariño y apoyo también de espectadores. De ahí que ha explicado que se siente un tanto “abrumada”.

En este sentido, ha explicado que ha recibido muchos comentarios “que parecía que me daban el pésame y me llegaron a deprimir”. Por este motivo, Adela la ha visto dejar muy claro que, aunque se halla viviendo un momento muy complicado, está feliz. Y lo está porque, como según ha revelado, “hemos tomado la decisión para bien”.

