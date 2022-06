María José Campanario se enfada, y mucho, al escuchar a su hija Julia

Hace tan solo unos días, el pasado 7 de junio, nació el tercer hijo en común de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. El matrimonio dio la bienvenida al pequeño Hugo de forma muy discreta, pues por el momento no se han pronunciado.

Y es que se rumorea que la odontóloga y el torero estarían planeando una exclusiva para su medio de confianza, Hola!,con el propósito de presentar a su hijo en sociedad. De este modo, se estarían reservando detalles de primera mano.

Seguramente por esta misma razón, la familia Janeiro ha preferido guardar silencio sobre el nacimiento del bebé. No obstante, el único miembro familiar que se ha pronunciado ha sido Beatriz Trapote.

| Europa Press

La mujer de Víctor Janeiro fue pillada por los periodistas, quiénes no dudaron en acribillarle a preguntas sobre el hijo de María José Campanario. De modo que no tuvo más remedio que hablar públicamente.

"El bebé es muy bonito, le he visto y me he emocionado. María José Campanario se tiene que recuperar, un parto es doloroso", explicaba Beatriz encantada.

Sin embargo, hay un familiar muy cercano que todavía no ha conocido al bebé. Su indiferencia y ausencia han enfadado a María José Campanario y, aún más, la han decepcionado.

María José Campanario, decepcionada con un familiar muy cercano

La persona que ha molestado a María José Campanario ha sido, sin duda, su hija Julia Janeiro. La influencer todavía no ha visitado a su nuevo hermanito, pues recordemos que ella reside en Madrid, mientras que sus padres viven en Cádiz.

Aún así, a la odontóloga le ha dolido que su hija mayor no haya dedicado tiempo a conocer a su hermano recién nacido. Además, tampoco la joven ha reaccionado públicamente al respecto.

| Instagram

A pesar de que Julia Janeiro se dedica a colgar contenido a diario en Instagram, lo cierto es que lleva dos días desaparecida de esta red. Concretamente, desde que nació su hermano pequeño.

No obstante, ayer, la influencer volvió a estar activa en las redes, algo que generó bastante interés entre sus seguidores. Y es que sus fans pensaban que iba a felicitar a su madre por el nacimiento de su hermano. Pero la verdad es que no fue así.

La hija de María José Campanario no ha aprovechado su reaparición para dar la enhorabuena a sus padres, sino para colgar una imagen de su novio, Tommy Rossi. La publicación ha sido vía instagram stories y la foto no iba acompañada de un mensaje, sino de unos emoticonos.

| Instagram: @julsjaneiro

El motivo de la ausencia de Julia Janeiro

Parece ser que la joven no ha querido pronunciarse al respecto, siguiendo los pasos del resto de sus familiares, quienes tampoco han roto su silencio. Además, la influencer tampoco ha podido viajar hasta Cádiz para visitar a sus padres y a su hermano recién nacido.

Según la colaboradora de Ya son las ocho, Alexia Rivas, explica el porqué de la ausencia de la joven. "Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque está en Madrid sacándose el carnet de conducir. Irá próximamente con su novio, Tommy, a conocerlo".

Todo indica que la hija de María José Campanario quiere que pasen unos días para que Tommy y ella puedan conocer al pequeño Hugo. Una decisión que la odontóloga no le habría hecho ni una pizca de gracia, ya que necesita cuanto antes la compañía de su hija mayor.

Sin embargo, por el momento habrá que esperar al reencuentro familiar que se producirá, seguramente, dentro de poco. Aunque cabe la posibilidad de que no tengamos constancia de ello hasta que algún familiar decida compartir públicamente esa esperada reunión.

