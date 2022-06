Andrea Janeiro confirma que los rumores de divorcio en casa eran ciertos

Hace poco que Andrea Janeiro recibía la noticia de que su tercer hermanito, el pequeño Hugo, ya había nacido. A pesar de que la hija de Belén Esteban todavía no ha podido acudir al hospital a visitarlo, lo cierto es que está deseando conocerlo.

Según Paloma García-Pelayo, refiriéndose al nacimiento del hijo de Jesulín y María José Campanario, comentó en El programa de Ana Rosa que "los hermanos están muy contentos, incluida Andrea que está 'como loca'".

Andrea Janeiro, quien ha tenido una problemática relación paternofilial, ha conseguido superar sus rencillas con su padre, Jesulín de Ubrique. Tras todos estos años complicados con el torero, la joven está más unida que nunca a este, sobre todo después del nacimiento de Hugo.

Sin duda, es un hecho que todo el clan Janeiro se encuentra pletórico de felicidad por la llegada de este nuevo miembro a la familia. Pero en estos últimos días ha salido a la luz un secreto que ha dejado a todo el mundo sorprendido.

No obstante, a Andrea Janeiro no le ha caído de sorpresa, dado que ya estaba enterada desde hace años de esta noticia.

| GTRES

Andrea Janeiro ve que el secreto más bien guardado ha salido a la luz

El pasado 10 de junio, Sálvame dejaba a sus espectadores atónitos al dejar al descubierto un dato sumamente importante en relación con el padre de Andrea Janeiro y María José Campanario.

Pese a que el matrimonio está acostumbrado estar en el punto de mira, esta vez no tiene nada que ver con el nacimiento de su tercer hijo en común, Hugo. Y es que se descubrió, de la mano de una colaboradora, que hace años estuvieron a punto de tomar una drástica decisión.

Momentos antes de averiguar la verdad, en el plató se comentó que la pareja había contratado a dos guardias de seguridad con el objetivo de proteger su intimidad en el hospital.

Notablemente sorprendidos, Terelu Campos intentó defender este comportamiento reservado de la pareja ante los medios de comunicación. La presentadora de este programa aludió que, posiblemente, se debiera por las constantes acusaciones de que se iban a separar.

A raíz de esto, María Patiño no dudaba en decir en voz alta que ella fue una de las responsables. "Yo dije en su día, y vuelvo a decir, que María José Campanario acudió a un abogado para solicitar el divorcio".

La periodista asegura que la pareja "atravesaba una profunda crisis" y la sitúa en 2009. Incluso afirma que sabe dónde y a quién acudió para tramitar los papeles de divorcio. Unos datos que, seguramente, Andrea Janeiro también conoce a la perfección.

Pese a mantener la información que transmite, la colaboradora se alegra del nacimiento del pequeño Hugo y no desea causarle ningún mal a la familia. Además, no duda en señalar que se siente satisfecha de que ese bache que atravesaron no los haya separado finalmente.

| GTRES

Andrea Janeiro sabía que las habladurías eran ciertas

Al mismo tiempo, Andrea Janeiro era consciente de esta noticia. De hecho, a través de Belén Esteban también llegó el rumor de que el torero y la odontóloga se estaban separando.

Por lo que no sería de extrañar que la hija de la tertuliana le hubiera comentado a su madre en privado los problemas que tenía el matrimonio.

Sea como fuera, el padre de Andrea Janeiro consiguió superar su supuesta crisis y seguir adelante con su matrimonio. Sin duda, el tiempo ha acallado, nuevamente, los rumores que hacían referencia a una posible separación.

Actualmente, se encuentran radiantes de felicidad por el nacimiento de su tercer hijo en común. Una noticia que llegó inesperadamente, pero, como ellos mismos han confesado, "es una bendición".

Por otro lado, Andrea Janeiro se encuentra dichosa de que el matrimonio vaya viento en popa, sobre todo ahora que ha nacido su hermanito Hugo. En estos momentos de felicidad, lo último que necesita es un disgusto.